Έρχονται χιόνια; Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τον χειμώνα

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Η συνολική εικόνα των Μερομηνίων του Φάνη Χατζηγρίβα για το 2026-2027 παραπέμπει έτσι σε μία περίοδο με μεγάλες και γρήγορες μεταβολές του καιρού

Χειμώνα με έντονες εναλλαγές της θερμοκρασίας, περιόδους βροχοπτώσεων και πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα δείχνουν τα Μερομήνια για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με την εκτίμηση του καιρικού προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο Δεκέμβριος και ειδικότερα οι ημέρες κοντά στα Χριστούγεννα, όταν εκτιμάται ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Ισχυρά χειμωνιάτικα επεισόδια τοποθετούνται επίσης μέσα στον Ιανουάριο και προς το τέλος του Φεβρουαρίου.

Στον αντίποδα, το καλοκαίρι του 2027 εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμό, με δύο παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών: μία τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο. Κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν ολόκληρης της εκτίμησης είναι οι απότομες μεταβολές, με εναλλαγές από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ψυχρές εισβολές και από παρατεταμένη ζέστη σε ισχυρές κακοκαιρίες.

Τα τέσσερα διαστήματα που ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με τα Μερομήνια του Φάνη Χατζηγρίβα, τέσσερις χρονικές περίοδοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του επόμενου χειμώνα και καλοκαιριού.

Το διάστημα 21 έως 27 Δεκεμβρίου 2026 εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων.

Ένα δεύτερο ισχυρό χειμερινό επεισόδιο τοποθετείται γύρω στις 23 έως 25 Ιανουαρίου 2027 και μετά, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ενδεχόμενο εμφάνισης χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Για το καλοκαίρι, η περίοδος 5 έως 25 Ιουλίου 2027 εμφανίζεται ως ένα μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να εκδηλωθεί ο πρώτος σοβαρός καύσωνας.

Ακολουθεί ένα δεύτερο θερμό «κύμα» από περίπου 7-8 έως 18 Αυγούστου 2027, πριν από πιθανή απότομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών προς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Δεκέμβριος με κρύο, βροχές και πιθανότητες για χιόνια

Ο Δεκέμβριος του 2026 συγκεντρώνει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εκτίμηση.

Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα αναμένεται, σύμφωνα με τα Μερομήνια, να έχει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, με χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετές βροχές και χιονοπτώσεις. Στη βόρεια Ελλάδα, μάλιστα, εκτιμάται ότι τα χιόνια θα μπορούσαν κατά περιπτώσεις να κατέβουν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα.

Στη συνέχεια προβλέπεται ένα πιο ήπιο διάστημα, πριν από νέα μεταβολή περίπου στις 21-23 Δεκεμβρίου. Η αλλαγή εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με βροχές από τα δυτικά και θα ακολουθήσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Αυξημένες πιθανότητες για «λευκά» Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τον Φάνη Χατζηγρίβα, φέτος εμφανίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές για χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι μπορεί από τόσο νωρίς να προσδιοριστεί με ακρίβεια εάν θα χιονίσει σε μία συγκεκριμένη περιοχή, ποια ακριβώς ημέρα ή με ποια ένταση.

Το χρονικό διάστημα, πάντως, κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων ξεχωρίζει μέσα στη συνολική εκτίμηση ως ένα από τα βασικά «παράθυρα» για χειμωνιάτικη μεταβολή.

Βαρύ κρύο και πιθανότητα χιονιού στα πεδινά τον Ιανουάριο

Κατά διαστήματα ιδιαίτερα χειμωνιάτικος εμφανίζεται και ο Ιανουάριος του 2027.

Μετά τις βροχοπτώσεις των πρώτων ημερών του μήνα και μία πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, το διάστημα 17 έως 20 Ιανουαρίου εκτιμάται ότι αποτελεί ένα πρώτο πιθανό χρονικό «παράθυρο» για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Η σημαντικότερη μεταβολή, ωστόσο, τοποθετείται κοντά στις 23-25 Ιανουαρίου. Τότε, σύμφωνα με την εκτίμηση, ενδέχεται να επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για χιόνια ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Νέα χειμωνιάτικη επιστροφή στο τέλος Φεβρουαρίου

Ο χειμώνας ενδέχεται να κάνει ακόμη μία δυναμική εμφάνιση προς το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη μεταβολή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, επαναφέροντας χαμηλές θερμοκρασίες και χειμωνιάτικες συνθήκες πριν από την είσοδο στην άνοιξη.

Έτσι, ο χειμώνας 2026-2027, σύμφωνα με τα Μερομήνια, δεν εμφανίζεται ως μία περίοδος συνεχόμενου ψύχους, αλλά περισσότερο ως εποχή με διαδοχικές θερμοκρασιακές εναλλαγές και έντονα χειμωνιάτικα ξεσπάσματα.

Δύο παρατεταμένες θερμές περίοδοι το καλοκαίρι του 2027

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα που δίνεται για το καλοκαίρι του 2027.

Μετά από ένα πιο άστατο ξεκίνημα του Ιουνίου, η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά από τα μέσα του μήνα. Η πιο δύσκολη περίοδος, ωστόσο, τοποθετείται μέσα στον Ιούλιο.

Από περίπου τις 5 έως τις 25 Ιουλίου, τα Μερομήνια δείχνουν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, με τον πρώτο σημαντικό καύσωνα του καλοκαιριού να εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Και δεύτερος καύσωνας τον Αύγουστο

Η ζέστη δεν φαίνεται να τελειώνει με τον Ιούλιο.

Από περίπου τις 7-8 Αυγούστου έως τις 18 Αυγούστου τοποθετείται ένα δεύτερο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στο εσωτερικό της χώρας και στις δυτικές περιοχές.

Αμέσως μετά, όμως, προβλέπεται μία από τις χαρακτηριστικές απότομες μεταβολές της περιόδου. Από τις 18-19 Αυγούστου και μετά εκτιμάται ότι μπορεί να σημειωθεί σημαντική αλλαγή του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Η συνολική εικόνα των Μερομηνίων του Φάνη Χατζηγρίβα για το 2026-2027 παραπέμπει έτσι σε μία περίοδο με μεγάλες και γρήγορες μεταβολές του καιρού: πιθανότητες για χιόνια κοντά στα Χριστούγεννα και στα πεδινά μέσα στον Ιανουάριο, νέα χειμωνιάτικη έξαρση τον Φεβρουάριο και, λίγους μήνες αργότερα, δύο ισχυρές και παρατεταμένες θερμές περιόδους μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.