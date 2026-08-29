Αγώνας δρόμου μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Πότε κλείνουν οι εκκρεμότητες για τις άδειες

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Με ένα πυκνό φθινοπωρινό πρόγραμμα και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να πλησιάζει, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις θερινές διακοπές.

Πέρα από την επίσημη ατζέντα, στη συζήτηση τέθηκαν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση, από τις εκκρεμότητες γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έως την ακρίβεια και τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την καθημερινότητα των οικογενειών αποκτά η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών, καθώς στην πρωτοβουλία μειώσεων έχουν ήδη ενταχθεί 750 επώνυμοι κωδικοί και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Παράλληλα, άλλοι 300 κωδικοί αφορούν σχολικά είδη, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εκκρεμότητες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Στο πεδίο της Παιδείας, εκτός από την προετοιμασία για το πρώτο κουδούνι και τις αλλαγές που προγραμματίζονται για τη νέα σχολική χρονιά, συζητήθηκαν οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

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Το βάρος πέφτει στις άδειες τριών πανεπιστημίων, αλλά και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Η κυβερνητική θέση είναι ότι δεν θα υπάρξει κενό στην εφαρμογή του νόμου και τα ιδρύματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη κινηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, καθώς στόχος είναι έως το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν αντιμετωπιστεί οι εκκρεμότητες για τα ήδη αδειοδοτημένα ιδρύματα, ενώ για τις νέες αιτήσεις ο σχεδιασμός φτάνει έως το τέλος Οκτωβρίου.

Στο βάθος η ΔΕΘ και οι αποφάσεις για το 2027

Η συζήτηση συνδέθηκε και με τη ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030.

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Κεντρικό ζήτημα παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία και οικογένεια.

Μειώσεις τιμών και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών

Στο συγκεκριμένο μέτωπο, σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη συζήτηση, έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία 750 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με τη μέση μείωση των τιμών να κινείται περίπου στο 7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της έναρξης των μαθημάτων παρουσιάζει η ένταξη 300 επιπλέον κωδικών σχολικών ειδών.

Η εξέλιξη αφορά άμεσα τις οικογένειες με μαθητές, καθώς η προετοιμασία για την επιστροφή στα θρανία συνοδεύεται κάθε χρόνο από αυξημένες δαπάνες για την αγορά των απαραίτητων σχολικών ειδών.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης σε ορισμένα βασικά τρόφιμα, πάντως, δύο εξωτερικοί παράγοντες εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία: οι εξελίξεις στην ενέργεια και οι τιμές των σιτηρών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.