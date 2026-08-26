ΔΥΠΑ: Συνολικά 108 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο – Οι θεματικές ενότητες

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Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 108 εργαστήρια: 86 διά ζώσης σε 60 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να υποστηρίξει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

Η διάρκεια είναι 3 ώρες, με ώρα έναρξης μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2. Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.dypa.gov.gr/dia-zosis-ergastiria?tab=proghramma-erghastirion&tab2=proghramma-erghastirion-2026&tab3=

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Ο αριθμός των θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.