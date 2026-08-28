Κλείνουν 20 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών: Ποιά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Πίνακας περιεχομένων

Στην αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία για το σχολικό έτος 2026-2027 προχωρούν οι εκπαιδευτικές αρχές, με βασικότερο λόγο τον περιορισμένο ή μηδενικό αριθμό μαθητών.

Πρόκειται για 12 Νηπιαγωγεία –μεταξύ των οποίων και ένα Ειδικό– και 8 Δημοτικά Σχολεία σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα.

Η απόφαση περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β’ 5261/25-8-2026 και αποτυπώνει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα της συρρίκνωσης του μαθητικού πληθυσμού σε αρκετές περιοχές. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναστολή συνδέεται με την έλλειψη ή τον μικρό αριθμό φοιτούντων μαθητών, ενώ για δύο σχολικές μονάδες στην Κοζάνη αιτία αποτελεί η ακαταλληλότητα του κτηρίου.

Σχολεία: Ποιοί μαθητές θα κάνουν τριήμερο αμέσως μετά τον Αγιασμό

Ποια σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Στα Γρεβενά, αναστέλλεται η λειτουργία τεσσάρων Νηπιαγωγείων: του Ειδικού Νηπιαγωγείου Γρεβενών, του Νηπιαγωγείου Κρανιάς, του Νηπιαγωγείου Κνίδης και του Νηπιαγωγείου Μαυραναίων Γρεβενών. Και στις τέσσερις περιπτώσεις ο λόγος είναι η έλλειψη φοιτούντων μαθητών.

Στην ίδια περιοχή δεν θα λειτουργήσουν επίσης τρία Δημοτικά Σχολεία. Πρόκειται για τα Δημοτικά Σχολεία Κρανιάς και Σαρακίνας-Κνίδης, λόγω έλλειψης μαθητών, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Φελλίου, λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφέντων μαθητών.

Πέντε σχολικές μονάδες στην Καστοριά

Στην Καστοριά, η απόφαση αφορά συνολικά πέντε σχολικές μονάδες. Αναστέλλεται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων Διποταμίας, Κολοκυνθούς και Αμπελοκήπων, καθώς και των Δημοτικών Σχολείων Διποταμίας και Κολοκυνθούς.

Κοινός παρονομαστής και στις πέντε περιπτώσεις είναι η έλλειψη φοιτούντων μαθητών, όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Οι σχολικές μονάδες στην Κοζάνη

Στην Κοζάνη αναστέλλεται η λειτουργία τριών Νηπιαγωγείων και τριών Δημοτικών Σχολείων.

Το Νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου και το Νηπιαγωγείο Καρυοχωρίου αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω ελλιπούς αριθμού φοιτούντων μαθητών. Για το Νηπιαγωγείο Καισαρειάς, ωστόσο, η αιτία είναι διαφορετική, καθώς το κτήριο έχει κριθεί ακατάλληλο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης.

Αντίστοιχα, στο Δημοτικό Σχολείο Μαυροδενδρίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής η αναστολή αποδίδεται στον ελλιπή αριθμό μαθητών. Το Δημοτικό Σχολείο Καισαρειάς αναστέλλει τη λειτουργία του λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Δύο Νηπιαγωγεία στη Φλώρινα

Στη Φλώρινα, τέλος, η απόφαση αφορά δύο Νηπιαγωγεία. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο Αχλάδας και το Νηπιαγωγείο Νεοχωρακίου, τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών.

Συνολικά, από τις 20 σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην απόφαση, η συντριπτική πλειονότητα οδηγείται σε αναστολή λόγω έλλειψης, ελλιπούς ή χαμηλού αριθμού μαθητών, ενώ δύο περιπτώσεις συνδέονται με προβλήματα καταλληλότητας των σχολικών κτηρίων.