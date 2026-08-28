Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με τετραετή θητεία

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Με τετραετή θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία τοποθετούνται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία αναρτήθηκε σε ορθή επανάληψη στις 28 Αυγούστου 2026.

Οι τοποθετήσεις αφορούν συνολικά τις σχολικές χρονιές 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση να αναλαμβάνουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες του δικτύου των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων.

Τετραετής θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η νέα απόφαση αφορά την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία, στο πλαίσιο της διαδικασίας στελέχωσης των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων.

Η θητεία καλύπτει τέσσερα διαδοχικά σχολικά έτη, αρχίζοντας από το 2026-2027 και ολοκληρούμενη με τη λήξη του σχολικού έτους 2029-2030.

Το θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προβλέπει ειδική διαδικασία για την πλήρωση των κενών θέσεων και την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία.

Η διαδικασία στελέχωσης των Ωνασείων Σχολείων

Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων εντάσσεται στο ειδικό πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου σχολικών μονάδων.

Η σχετική διαδικασία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον ν. 5174/2025, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και στις μεταγενέστερες αποφάσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία και τη στελέχωση των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο έχει προβλεφθεί ειδική διοικητική διαδικασία για την «Πλήρωση κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα ΔΗΜ.Ω.Σ.», ενώ στην επιλογή του προσωπικού εμπλέκεται και η Διοικούσα Επιτροπή Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων.

Αναλυτικά τα ονόματα των εκπαιδευτικών

Στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τοποθετούνται με τετραετή θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανακοίνωση και στην ορθή επανάληψη της απόφασης για να δουν αναλυτικά τις τοποθετήσεις και τις σχολικές μονάδες στις οποίες αφορούν.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. με τετραετή θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)