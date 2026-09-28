Αχαρνές: Καταγγελίες για υγρασία, φθορές και πλημμύρες σε σχολεία – Για τρίτη χρονιά μαθήματα σε κοντέινερ

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Σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και την ασφάλεια των σχολικών υποδομών στις Αχαρνές καταγγέλλουν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης» και γονείς, θέτοντας στο επίκεντρο προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα. Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για υγρασία και μούχλα, φθορές σε εγκαταστάσεις, προβλήματα στις ηλεκτρολογικές υποδομές, πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και επικίνδυνους χώρους στις αυλές των σχολείων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του 6ου και του 12ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούν μαθήματα σε κοντέινερ, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τις σχολικές τους μονάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς,

και φέτος υποδεχτήκαμε τους μαθητές μας σε σχολεία κακοσυντηρημένα με αίθουσες και υποδομές σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών και τις συνθήκες που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Για άλλη μια φορά η Δημοτική αρχή Αχαρνών δε μερίμνησε, ως οφείλει απέναντι στους δημότες της, να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κάνοντας τις απαραίτητες εργασίες στις σχολικές υποδομές που στεγάζουν τη μισή μέρα τα παιδιά μας!

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Εκτεταμένη υγρασία και μούχλα σε αίθουσες του 18ου, 24ου Δημοτικών και 35ου νηπιαγωγείου. Τοίχοι ξεφλουδισμένοι, άβαφοι ( 20 χρόνια έχει να βαφτεί το 23ο Δημ. ), κομμένα καλώδια, σχολεία χωρίς διαδίκτυο για καιρό (16ο, 18ο δημοτικά), ξεχαρβαλωμένες πρίζες και καλώδια που προεξέχουν, βλάβη κλιματιστικών λόγω διάρρηξης (18ο,24ο, 35ο, νηπ). Στο 24ο Δημοτικό 1 ½ χρόνο παραμένουν σπασμένα τα καζανάκια στις παιδικές τουαλέτες, αίθουσα διδασκαλίας πλημμυρίζει με τις βροχές από το νερό που πέφτει από την οροφή, σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο, 2 ½ χρόνια ανικανοποίητο το αίτημα για επέκταση του συναγερμού. Επικίνδυνοι αύλειοι χώροι, λόγω της ακαταλληλότητας του δαπέδου αλλά και γιατί τα χόρτα παραμένουν άκοπα περιμετρικά σχολείων (24ο 23ο δημ.), η καλύτερη συνεπώς συνθήκη για ερπετά και ο κατάλογος δεν έχει τέλος .και δε φτάνουν όλα αυτά, με την πρώτη βροχούλα πλημμύρισε για 10η φορά το 23ο Δημοτικό και το 17ο Δημοτικό (άκουσον, άκουσον μετά τα μερεμέτια του προγράμματος “Μαριέτα Γιαννάκου”.

Και το πιο σκανδαλώδες… Για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 6ο και το 12ο Δημοτικό έχουν μετακινηθεί 5 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο τους και κάνουν μάθημα στα κοντέινερ του παλιού 21ου Δημοτικού. Αλήθεια, τι λέει σήμερα γι’ αυτή την αθλιότητα η Δημοτική Αρχή; Θα συνεχίσει να εμπαίζει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, λέγοντας ότι περιμένει την περιφέρεια, περιμένει τους εργολάβους, περιμένει τους μηχανικούς και περιμένει προσφορές;;; Πόσο τελικά κοστίζει για όλους αυτούς η ζωή και η εκπαίδευση των παιδιών;;;”

Επιπλέον, λόγω της υποχρηματοδόσης, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν «να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη» για τα αναλώσιμα του σχολείου. Και η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, μετά την κατάργηση της σχολικής επιτροπής και την απόφαση τα σχολεία να πληρώνουν το τηλέφωνο και το νερό. Αγανάκτηση προκαλεί επιπλέον το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ζήτησε από τα σχολεία, πριν κλείσουν το καλοκαίρι, να επιστρέψουν όσα χρήματα είχαν στο ταμείο τους! Ως εδώ!