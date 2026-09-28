Σεισμός στα σχολεία: Τι πρέπει να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί – Οδηγίες του ΟΑΣΠ

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Πώς πρέπει να αντιδράσει η σχολική κοινότητα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από έναν σεισμό; Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) έχει καταρτίσει συγκεκριμένες οδηγίες για τις σχολικές μονάδες, με έμφαση στην πρόληψη, το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και τις ασκήσεις ετοιμότητας.

Πρακτικές οδηγίες για το πώς πρέπει να προετοιμαστεί και να αντιδράσει η σχολική κοινότητα σε περίπτωση σεισμού περιλαμβάνονται στα Μνημόνια Ενεργειών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) που εστάλη στα σχολεία. Οι οδηγίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χώρο, με ειδικές προβλέψεις τόσο για τις σχολικές μονάδες όσο και για τους παιδικούς σταθμούς.

Βασική προτεραιότητα είναι η έγκαιρη προετοιμασία, ώστε εκπαιδευτικοί, προσωπικό και παιδιά να γνωρίζουν με σαφήνεια πώς πρέπει να κινηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από έναν σεισμό, περιορίζοντας τον πανικό και μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.

Για τις σχολικές μονάδες προβλέπεται η κατάρτιση και η τακτική επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και η ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να είναι γνωστές και να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Σημαντική η προετοιμασία

Η πρόληψη αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού. Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει καθορίσει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες του προσωπικού, τις διαθέσιμες οδούς διαφυγής, καθώς και τον κύριο και τον εναλλακτικό χώρο καταφυγής.

Απαραίτητη θεωρείται και η ενημέρωση των μαθητών για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου. Οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν υπεύθυνα στις ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε να εξοικειώνονται με τις ενδεδειγμένες κινήσεις και να γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδράσουν σε πραγματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ, η πρώτη άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ προβλέπεται τουλάχιστον μία ακόμη άσκηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης

Διατηρούν την ψυχραιμία τους και παραμένουν στον χώρο που βρίσκονται. Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε – Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα. Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στον χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν όσο το δυνατόν μακριά από επικίνδυνα στοιχεία και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

Ενέργειες Μαθητών

Διατηρούν την ψυχραιμία τους και παραμένουν στον χώρο που βρίσκονται. Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν

την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (πχ διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στον χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν όσο το δυνατόν μακριά από επικίνδυνα στοιχεία και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο

κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Δείτε εδώ το Μνημόνιο