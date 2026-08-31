Συνάντηση ΔΟΕ – Ζαχαράκη: Στο τραπέζι μισθοί, κενά, συγχωνεύσεις, αξιολόγηση και σχολικές υποδομές

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Σε σκληρή κριτική κατά της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη προχωρούν οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκος Γκλαρνέτατζης και Αΐντα Γκικουρία, αποτιμώντας τη συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στις 26 Αυγούστου.

Στη δήλωσή τους υποστηρίζουν ότι, παρά το γεγονός πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο και διήρκεσε τρεις ώρες, δεν προέκυψε ουσιαστική μεταβολή στις θέσεις του υπουργείου για σειρά κρίσιμων θεμάτων της εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μισθοί και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, οι μόνιμοι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών, οι συγχωνεύσεις, η αξιολόγηση και τα πειθαρχικά, οι σχολικές υποδομές, οι άδειες ανατροφής, η στέγαση των εκπαιδευτικών και η νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές.

Τι αναφέρουν για μισθούς και 13ο – 14ο μισθό

Σύμφωνα με τη δήλωση των Παρεμβάσεων, στο αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε αρχικά αναρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της παράταξης, η υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ορισμένα οριζόντια μέτρα για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, κάνοντας αναφορά και στην επιστροφή ενοικίου.

Οι Παρεμβάσεις ασκούν έντονη κριτική στην προσέγγιση αυτή, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, εφόσον ανακοινωθούν, δεν απαντούν στο βασικό αίτημά τους για ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

Διορισμοί, κενά και αναπληρωτές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της στελέχωσης των σχολείων. Η παράταξη χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τους 5.259 διορισμούς σε σχέση με τα 55.000 κενά που επικαλείται, ενώ αναφέρεται σε 30.000 αναπληρωτές κατά την πρώτη φάση προσλήψεων και λιγότερους από 7.000 στη δεύτερη.

Κατά την εκτίμησή της, τα δεδομένα αυτά προμηνύουν ακάλυπτα κενά, συμπτύξεις τμημάτων και υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στη δήλωση, η υπουργός έκανε γνωστό ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων υποστηρίζουν ακόμη ότι, όταν τέθηκε το ερώτημα γιατί ένα μέρος των πάγιων αναγκών που καλύπτονται με αναπληρωτές δεν μετατρέπεται σε μόνιμες θέσεις, δεν δόθηκε απάντηση.

Ιδιαίτερα επικριτικοί εμφανίζονται και για το ζήτημα της εξίσωσης των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρουν, η Σοφία Ζαχαράκη αρνήθηκε να συζητήσει το συγκεκριμένο αίτημα, επικαλούμενη το διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο εργασίας των δύο κατηγοριών.

Τι ειπώθηκε για τις συγχωνεύσεις σχολείων

Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων αποτέλεσαν ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης.

Κατά τη δήλωση των εκπροσώπων της παράταξης, η υπουργός υποστήριξε ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο του νόμου, προσθέτοντας ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν τελευταία λύση και πραγματοποιούνται με ευαισθησία απέναντι στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Οι Παρεμβάσεις απορρίπτουν αυτή την τοποθέτηση και καλούν το εκπαιδευτικό κίνημα να αντιδράσει στις συγχωνεύσεις σε συνεργασία με τους γονείς.

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι και για την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Παρεμβάσεων, η υπουργός αναγνώρισε ότι οι Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις κινούνται «πολύ εύκολα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή αποτελεί προσωπική της άποψη.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, η δήλωση αναφέρει ότι η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε αρχικά πως στόχος της διαδικασίας είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νεοδιόριστων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η υπουργός κατέστησε σαφές ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης αποτελεί θέση αρχής του υπουργείου και δεν τίθεται υπό συζήτηση, ενώ για τις πειθαρχικές διαδικασίες φέρεται να ανέφερε ότι θα συνεχιστούν.

Οι Παρεμβάσεις αντιπαραθέτουν σε αυτή τη θέση τις απαλλακτικές αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων για νεοδιόριστους, καθώς και αποφάσεις που, όπως αναφέρουν, δικαίωσαν προϊσταμένους και διευθυντές οι οποίοι είχαν καθαιρεθεί λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή κατά της αξιολόγησης.

Στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκε και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων και υποδομών.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η υπουργός ανέφερε ότι οι πόροι για τις κτιριακές παρεμβάσεις και τα επόμενα χρόνια θα καλύπτονται κατά τα δύο τρίτα από χορηγίες τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη διάθεση 5.000 διαδραστικών πινάκων, καθώς και στη συνέχιση παρεμβάσεων όπως η δημιουργία κηπαρίων στις σχολικές αυλές και η τοποθέτηση ερμαρίων στους διαδρόμους.

Οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις απέναντι στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές.

Σχολικές επιτροπές και πολλαπλό βιβλίο

Για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, οι εκπρόσωποι της παράταξης αναφέρουν ότι η υπουργός απάντησε πως «ό,τι έγινε, έγινε, ο χρόνος δεν γυρνά πίσω», αποκλείοντας ουσιαστικά την επαναφορά τους.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη δήλωση, δεν δόθηκε απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν για το «πολλαπλό βιβλίο», τον τρόπο επιλογής των βιβλίων από τους Συλλόγους Διδασκόντων και το καθεστώς που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.

Άδειες ανατροφής και στέγαση εκπαιδευτικών

Οι Παρεμβάσεις αναφέρονται ακόμη στο ζήτημα των τετράμηνων αδειών ανατροφής, σημειώνοντας ότι τέθηκε στη συνάντηση μαζί με το θέμα του «Νομικού Συμπαραστάτη».

Όπως υποστηρίζουν, η υπουργός δεν παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, αλλά εξέφρασε την επιθυμία να αντιμετωπιστούν πριν από την αποχώρησή της από το υπουργείο.

Για το οξύ πρόβλημα της στέγασης και του κόστους διαβίωσης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νεοδιόριστων, η δήλωση αναφέρει ότι η Σοφία Ζαχαράκη παρέπεμψε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη δυνατότητα αξιοποίησης αχρησιμοποίητων δημοτικών χώρων.

Στο τραπέζι και η νέα απόφαση για τις σχολικές εκδρομές

Ξεχωριστή συζήτηση έγινε για τη νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Παρεμβάσεων, η υπουργός υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ της ΔΟΕ και του γενικού γραμματέα του υπουργείου. Η παράταξη αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι στη σχετική συνάντηση είχε δοθεί μόνο η υπόσχεση αποστολής του προσχεδίου στη ΔΟΕ για παρατηρήσεις.

Όπως αναφέρουν, η Σοφία Ζαχαράκη αρνήθηκε να συζητήσει την απόσυρση της υπουργικής απόφασης, εκτιμώντας ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και προστατεύει τους εκπαιδευτικούς.

Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις και απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση καταλήγει σε ιδιαίτερα αιχμηρή πολιτική αποτίμηση της συνάντησης, με τους εκπροσώπους των Παρεμβάσεων να υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία ουσιαστική ανταπόκριση στα βασικά αιτήματα που τέθηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό καλούν σε κινητοποίηση στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στο Ωδείο Αθηνών, με αφορμή την εκδήλωση της υπουργού για τον «εθνικό διάλογο».

Παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου, που, όπως σημειώνουν, αποφασίστηκαν στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, θεωρώντας ότι μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για την ενίσχυση των κινητοποιήσεων.

Τέλος, προκρίνουν τη διοργάνωση «μεγάλης, μαζικής και αποφασιστικής απεργίας» στις 30 Σεπτεμβρίου, ως απάντηση στην κυβερνητική πολιτική και ως έναρξη, από την πλευρά του εκπαιδευτικού κινήματος, της νέας σχολικής χρονιάς.