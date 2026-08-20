Δαπάνες για την Παιδεία: Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα – Η θέση της στην κατάταξη

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Παιδεία: Προτελευταία στην ΕΕ η Ελλάδα στις δημόσιες δαπάνες – Μόλις 3,3% του ΑΕΠ

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία, από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2023, η χώρα διαθέτει για την εκπαίδευση ποσό που αντιστοιχεί στο 3,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 4,7%.

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Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία, μπροστά μόνο από τη Ρουμανία, η οποία διαθέτει το 3% του ΑΕΠ της για την εκπαίδευση. Ακριβώς πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται η Μάλτα με ποσοστό 3,4%. Σε απόλυτα μεγέθη, οι δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας για εκπαιδευτικά ιδρύματα υπολογίζονται σε κάτι λιγότερο από 7,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και το Βέλγιο διαθέτουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για την Παιδεία. Η εικόνα διαφοροποιείται και ως προς τη μέση ετήσια δαπάνη ανά μαθητή ή φοιτητή, η οποία στην Ελλάδα υπολογίζεται κοντά στις 5.000 ευρώ, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά ακόμη και τις 15.000 ευρώ.

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Για κάθε 100 ευρώ ΑΕΠ, η Ελλάδα διαθέτει αναλογικά 3,3 ευρώ για δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης, έναντι 4,7 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα βρίσκεται στην προτελευταία θέση, ενώ η μέση δαπάνη ανά μαθητή ή φοιτητή υπολογίζεται κοντά στις 5.000 ευρώ.

Στο 4,7% του ΑΕΠ οι δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 4,7% του ΑΕΠ.

Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2022, ωστόσο ήταν μειωμένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2020, όταν είχε φτάσει στο 5%.

Οι δαπάνες καλύπτουν το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδρομής, από την προσχολική εκπαίδευση έως και την τριτοβάθμια.

Ελλάδα: 3,3% του ΑΕΠ για την Παιδεία

Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αντιστοιχούν μόλις στο 3,3% του ΑΕΠ.

Με το ποσοστό αυτό βρίσκεται στην προτελευταία θέση, μπροστά από τη Ρουμανία, η οποία καταγράφει 3%, και πίσω από τη Μάλτα με 3,4%.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ ΑΕΠ, η Ελλάδα διαθέτει 3,3 ευρώ για δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 4,7 ευρώ.

Κάτω από 7,5 δισ. ευρώ οι δαπάνες στην Ελλάδα

Σε απόλυτα ποσά, οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφονται στις πολυπληθέστερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γερμανία βρέθηκε το 2023 στην κορυφή με δαπάνες 185,6 δισ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Γαλλία με 142,7 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, οι αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες για εκπαιδευτικά ιδρύματα διαμορφώνονται σε κάτι λιγότερο από 7,5 δισ. ευρώ.

Πρώτη η Σουηδία ως ποσοστό του ΑΕΠ

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην εκπαίδευση βρίσκεται η Σουηδία με 6,8%.

Ακολουθούν η Φινλανδία με 6,3% και το Βέλγιο με 6,2%, ποσοστά σημαντικά υψηλότερα τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και από εκείνο της Ελλάδας.

Σημαντικό μέρος των δαπανών αφορά τους μισθούς εκπαιδευτικών

Σε περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία – 9 από τις 16 – το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα το 2023 αφορούσε τους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Τσεχία και η Φινλανδία οι μισθοί αντιπροσώπευαν μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 40% έως 50% των συνολικών δαπανών.

Η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει και τις εκπαιδευτικές δαπάνες

Η Eurostat επισημαίνει ότι η μείωση των γεννήσεων και οι αλλαγές στη δημογραφική σύνθεση έχουν οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού σχολικής ηλικίας σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και ενδέχεται να επηρεάσει δείκτες όπως η μέση εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή.

Η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί, πάντως, να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως το ποσοστό συμμετοχής των μικρών παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πόσα δαπανώνται ανά μαθητή και φοιτητή

Μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και στη μέση ετήσια δαπάνη ανά μαθητή ή φοιτητή, η οποία περιλαμβάνει τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η μέση ετήσια δαπάνη κυμαίνεται από 3.754 ευρώ στη Βουλγαρία έως 15.323 ευρώ στη Δανία.

Το Λουξεμβούργο ξεχωρίζει με πολύ υψηλότερη μέση δαπάνη, η οποία φτάνει τα 27.531 ευρώ ανά μαθητή ή φοιτητή.

Στον αντίποδα, η Ρουμανία παρουσιάζει το χαμηλότερο επίπεδο, με μέση δαπάνη 2.775 ευρώ.

Στην Ελλάδα, η μέση δαπάνη για την εκπαίδευση ανά μαθητή ή φοιτητή υπολογίζεται κοντά στις 5.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από το in