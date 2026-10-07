Διαμαρτυρία: Συγκέντρωση θεολόγων στο Υπουργείο Παιδείας – «Καμπανάκι» για 230 κενά
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων (ΠΕ01), ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία.
Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων (ΠΕ01), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τα συνεχιζόμενα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Βασικό αίτημα των Θεολόγων είναι η άμεση κάλυψη όλων των οργανικών και λειτουργικών αναγκών του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, κατά τη Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, προσλήφθηκαν μόλις 42 εκπαιδευτικοί ΠΕ01, ενώ τα λειτουργικά κενά που καταγράφονται σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, περίπου στα 230.
Τα βασικά αιτήματα του ψηφίσματος
- Με ψήφισμα-αίτημά τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01 υπογραμμίζουν ότι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων διεκδικούν:
- Πλήρη κάλυψη κενών: Αποκατάσταση των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών ΠΕ01 στις επόμενες φάσεις προσλήψεων (Γ΄ Φάση).
- Διαφάνεια και δημοσιοποίηση: Δημοσιοποίηση του ακριβούς αριθμού κενών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων.
- Τέλος στις αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες: Να μην χρησιμοποιείται η κάλυψη του μαθήματος από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων ως μόνιμο υποκατάστατο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι Θεολόγοι στους πίνακες.
- Συνάντηση και έγγραφη ενημέρωση: Πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων τους με την αρμόδια πολιτική ηγεσία και παροχή έγγραφου σχεδιασμού για τις επόμενες προσλήψεις.
Στήριξη από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Στο πλευρό των αδιόριστων εκπαιδευτικών τάσσεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της στην κινητοποίηση.
Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το αίτημα των Θεολόγων «αυτονόητο», ιδιαίτερα σε μια περίοδο οξείας εργασιακής ανασφάλειας και ακρίβειας, ενώ συντάσσεται με τα αιτήματα για:
- Αύξηση των συνολικών πιστώσεων για προσλήψεις εκπαιδευτικών.
- Προσλήψεις Θεολόγων στην Ειδική Αγωγή.
- Οριστική εξάλειψη της κάλυψης διδακτικών ωρών Θεολογίας από άλλες ειδικότητες.
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