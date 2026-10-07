Διαμαρτυρία: Συγκέντρωση θεολόγων στο Υπουργείο Παιδείας – «Καμπανάκι» για 230 κενά

Από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζει να έχει ακόμα έντονη οσμή αερίου. Και χιλιάδες γονείς δεν ξέρουμε κάθε πρωί αν είναι ασφαλές να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο.