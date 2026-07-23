Οικότροφοι ΦΕΑ: Καταγγέλλουν αδιαφορία κυβέρνησης και ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη στέγασή τους – «Η κοροϊδία έχει και τα όριά της»

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Οξύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ασκεί ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ), καταγγέλλοντας πλήρη έλλειψη ενημέρωσης και σχεδιασμού σχετικά με την πολυαναμενόμενη ανακαίνιση της εστίας.

Οι φοιτητές κάνουν λόγο για «κοροϊδία» και εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον της στέγασής τους, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστο το πού θα διαμένουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, αλλά και αν θα μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οικότροφοι περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν επί χρόνια, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία ουσιαστική διαδικασία ανακαίνισης, παρά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Παράλληλα, ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους, τη διασφάλιση της επιστροφής τους στη ΦΕΑ μετά την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων στέγασης και εργασίας στην εστία.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Οικοτρόφων ΦΕΑ:

Κυβέρνηση και ΙΝΕΔΙΒΙΜ αδιαφορούν πλήρως για το που θα μένουμε και αν θα μπορούμε να σπουδάζουμε!

Να δώσουν τώρα σαφείς απαντήσεις για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών!

Εδώ και μήνες η κυβέρνηση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαφημίζουν πως έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση της εστίας μας. Μάλιστα η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανεβάζει στα social media το ένα βίντεο μετά το άλλο σαν influencer, από τον Φλεβάρη (!!!), λέγοντας ότι η ανακαίνιση προχωρά κανονικά! Ως αποκορύφωμα ήρθε η τελευταία κινητοποίηση μας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπου η διοίκηση του μας πληροφόρησε πως θεωρούσε ότι ήδη έχουμε μετακομίσει εκτός εστίας!! Η κοροϊδία έχει και τα όρια της! Ούτε απέξω δεν έχουν περάσει απ’ την εστία μας, δεν έχουν ιδέα σε τι κατάσταση ζούμε!

Εκατοντάδες φοιτητές που παλεύουμε για τις σπουδές μας, δουλεύοντας παράλληλα, ζούμε στην εστία σε δωμάτια 8 τετραγωνικών μέτρων, σε θλιβερές συνθήκες διαβίωσης. Αίσχος! Εδώ και τόσο καιρό δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία για την ανακαίνιση, δεν έχει μπει ούτε ένα συνεργείο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν έχουμε δει τίποτα. Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωση η κυβέρνηση λέει ότι η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί μετά από χρόνια! Και μέχρι τότε τι θα γίνει άραγε;

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Μάλιστα μας παρουσίασαν πως κανονικά θα έπρεπε να είχαμε μεταφερθεί σε άλλες εστίες και να μένουμε εκεί για όσο διαρκεί η ανακαίνιση, δηλαδή πρακτικά για όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, χωρίς να προβλέπεται επιστροφή μας στη ΦΕΑ! Συγκεκριμένα μας είπαν πως θα πρέπει να μοιραστούμε σε:

–100 δωμάτια στην Φοιτητική Εστία του ΕΚΠΑ (ΦΕΠΑ)! Αλήθεια όμως οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, οι 1ετείς που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά που θα μπούνε; Γιατί κρύβουν την τραγική κατάσταση στη ΦΕΠΑ που δεν έχει πόσιμο νερό, κλιματισμό κ.α;

–40 δωμάτια στην εστία της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία θυμίζει «πολεμικό» σκηνικό, με σοβάδες να πέφτουν, ζωύφια να κυκλοφορούν στους διαδρόμους κ.α. Επίσης, η εστία αυτή απέχει 7,5 χιλιόμετρα από την ΑΣΟΕΕ όπου σπουδάζει η πλειοψηφία από εμάς!

–120 δωμάτια σε ιδιωτική εστία, χωρίς να λένε με τι όρους, με τι επιβάρυνση και που.

Να σταματήσουν τώρα να μας κοροϊδεύουν! Εδώ και τόσο καιρό δίνουμε καθημερινά αγώνα για να ζήσουμε σε φυσιολογικές συνθήκες, για να ξεπερνιούνται προβλήματα που καθημερινά εμφανίζονται στη διαβίωση μας. Αντί να λύσουν τα προβλήματα μας, θέλουν να μας μεταφέρουν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα!!!

Οι οικότροφοι της ΦΕΑ θέλουμε να ζούμε και να σπουδάζουμε αξιοπρεπώς, με σύγχρονους όρους. Διεκδικούμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας για να προχωρήσει η ανακαίνιση άμεσα, χωρίς να χειροτερεύσουν οι όροι που ζούμε και σπουδάζουμε:

Να εξασφαλιστεί η διαμονή μας σε κατάλληλο χώρο (πχ ξενοδοχείο ή ιδιωτική εστία), χωρίς δική μας επιβάρυνση, με ευθύνη του κράτους και κοντά στα Πανεπιστήμια όπου σπουδάζουμε.

Να παραμείνουν όλα τα δωμάτια μονόκλινα.

Να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρκετός χώρος για νέες εισδοχές φοιτητών για την νέα χρονιά.

Να μην μειωθεί ο αριθμός των δωματίων που παρέχονται που ήδη είναι κάτω από τις ανάγκες.

Να μεταφερθούμε όλοι οι οικότροφοι της ΦΕΑ στον ίδιο χώρο, χωρίς δική μας επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς των προσωπικών μας αντικειμένων.

Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος από το προσωπικό της εστίας.