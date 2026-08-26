Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ποιοί εξαιρούνται από την υποχρεωτική διετή παραμονή και έχουν δικαίωμα απόσπασης

Πίνακας περιεχομένων

Αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Ποιοι έχουν δικαίωμα και ποια είναι η προθεσμία

Νέα διαδικασία για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η δυνατότητα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες νεοδιοριζόμενων που μπορούν κατ’ εξαίρεση να αποσπαστούν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, καθώς και σε δομές της Ειδικής Αγωγής.

Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ. Η πρόσκληση αφορά παράλληλα και μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν απόσπαση για συνυπηρέτηση με νεοδιόριστο σύζυγο ή συμβιούντα.

Ποιοι νεοδιόριστοι μπορούν να ζητήσουν απόσπαση

Ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για τουλάχιστον δύο σχολικά έτη, διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται υπηρεσιακή μεταβολή που αλλάζει την τοποθέτησή τους, όπως απόσπαση ή μετάθεση.

Κλείδωσε! Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις αναπληρωτών και για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Δυνατότητα απόσπασης παρέχεται σε νεοδιόριστους που ανήκουν στις προβλεπόμενες ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και σε όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται επίσης οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο με αναπηρία 67% και άνω.

Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί στην Ειδική Αγωγή ισχύει επιπλέον υποχρέωση υπηρεσίας στην ΕΑΕ για τουλάχιστον πέντε έτη. Ο χρόνος της απόσπασης στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση.

Πού μπορούν να αποσπαστούν

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων –με ειδική πρόβλεψη για τον κλάδο ΠΕ79.01– που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, αλλά και δομές της Ειδικής Αγωγής.

Ειδικότερα, οι νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε Μουσικά Σχολεία, μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνο σε άλλο Μουσικό Σχολείο και εφόσον ανήκουν στις προβλεπόμενες κατ’ εξαίρεση κατηγορίες.

Αιτήσεις έως την 1η Σεπτεμβρίου μέσω ΟΠΣΥΔ

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο από 26 Αυγούστου έως και 1η Σεπτεμβρίου 2026 για να καταθέσουν την αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσα στο σύστημα οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τη διαδρομή «Αιτήσεις → Γενική Αίτηση Απόσπασης» και επιλέγουν το έτος απόσπασης και τον κατάλληλο τύπο αίτησης, δηλαδή «Απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ» ή «Απόσπαση σε ΕΑΕ».

Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία υπάγονται, όπως γονέας τέκνου με αναπηρία 67% και άνω, νεοδιοριζόμενος με ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω του ιδίου ή του/της συζύγου, ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνία.

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να μεταφορτωθούν σε ένα αρχείο ZIP ή PDF, μεγέθους έως 10 MB.

Για τις περιπτώσεις αναπηρίας ή ασθένειας απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση, γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Όταν οι λόγοι υγείας αφορούν σύζυγο ή τέκνο, ζητείται και επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αντίστοιχο πιστοποιητικό απαιτείται για την απόδειξη της πολυτεκνίας.

Πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπονται για διαζευγμένους ή εν διαστάσει γονείς, άγαμους γονείς, καθώς και για περιπτώσεις σπουδαζόντων τέκνων ή τέκνων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το Υπουργείο διευκρινίζει, παράλληλα, ότι δικαιολογητικά για άλλα κριτήρια μοριοδότησης, όπως η εντοπιότητα ή η συνυπηρέτηση, δεν λαμβάνονται υπόψη για τους νεοδιοριζόμενους της συγκεκριμένης διαδικασίας και επομένως δεν χρειάζεται να μεταφορτωθούν.

Τι ισχύει για τους συζύγους νεοδιόριστων

Η πρόσκληση δεν περιορίζεται στους ίδιους τους νεοδιοριζόμενους. Αφορά και μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν προκειμένου να συνυπηρετήσουν με τον νεοδιόριστο σύζυγο ή συμβιούντα.

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, ακόμη και εάν είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτηση απόσπασης με διαφορετικό τρόπο.

Στην αίτηση επιλέγουν «Απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ», συμπληρώνουν το πεδίο της συνυπηρέτησης και αναγράφουν στους λόγους ότι είναι σύζυγοι ή συμβιούντες νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, μαζί με το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου.

Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας έχει ημερομηνία 25 Αυγούστου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 110726/Ε2.

Δείτε την πρόσκληση εδώ