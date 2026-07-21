ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς – Μέχρι πότε οι ενστάσεις

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Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για το 2026-2027, με τους γονείς να έχουν περιθώριο έως τις 23 Ιουλίου για την υποβολή ενστάσεων.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων οικογενειών, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες έχουν ήδη τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να προχωρήσουν στην υποβολή ένστασης.

Η διαδικασία αφορά τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ενώ οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν τους επιλεγμένους, τους αναπληρωματικούς και τους απορριπτέους υποψηφίους για κάθε δομή ξεχωριστά.

Η προθεσμία για τις ενστάσεις

Οι γονείς που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ένσταση έως και το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

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Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 18:00 και ολοκληρώνεται στις 23:55 της τελευταίας ημέρας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kidcare.dypa.gov.gr, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς των ενδιαφερομένων, όπως προβλέπει η σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών

Η φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες, ενώ η μοριοδότηση των αιτήσεων βασίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Μεταξύ των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται η οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα, καθώς και ειδικές περιπτώσεις, όπως οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, τα ορφανά παιδιά και οι οικογένειες στις οποίες οι γονείς είναι άτομα με αναπηρία.

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Πώς λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οι ιδιόκτητες δομές της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 06:45 έως 16:00.

Οι σταθμοί απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών, με εξαίρεση τον Βρεφικό Σταθμό Ιλίου, όπου φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών. Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που στοχεύει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η σύνδεση με το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

Παράλληλα με τη λειτουργία των σταθμών, η ΔΥΠΑ συμμετέχει και στη συγχρηματοδοτούμενη δράση της ΕΕΤΑΑ που αφορά την προσχολική εκπαίδευση και τις υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Οι δικαιούχοι που θα λάβουν voucher μπορούν να το αξιοποιήσουν και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, διευρύνοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές για τη φιλοξενία των παιδιών τους.

Αναμένονται οι οριστικοί πίνακες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών πινάκων για το νέο σχολικό έτος.

Έως τότε, οι οικογένειες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησής τους και, όπου απαιτείται, να αξιοποιήσουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.