Αυτές είναι οι αλλαγές που θα ισχύσουν στις Πανελλήνιες 2027

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Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό δελτίο και στα επιστημονικά πεδία για τους υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2027

Τροποποίηση της κατάταξης συγκεκριμένων Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων.

Οι νέες κατατάξεις θα εφαρμοστούν από τις Πανελλήνιες 2027, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις να αφορούν τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και την προσθήκη πανεπιστημιακών τμημάτων σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Τι προβλέπεται για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην κατηγορία των Στρατιωτικών Σχολών, περιλαμβάνονται το Νομικό Τμήμα και το Ψυχολογικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Οι στρατιωτικές σχολές στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Εκτεταμένη είναι η παρουσία των στρατιωτικών σχολών στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι κατευθύνσεις Μηχανικών Όπλων, Μηχανικών Σωμάτων, Όπλων και Σωμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς και οι κατευθύνσεις Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιπταμένων, Μετεωρολόγων και Μηχανικών Αεροπορίας της Σχολής Ικάρων.

Στο ίδιο Πεδίο βρίσκονται οι κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών Ναυτικού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Παράλληλα, εντάσσονται οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Ναυτικού και Στρατού, όπως αυτές αποτυπώνονται στη νέα κατάταξη.

Νέα πανεπιστημιακά τμήματα στο 3ο Πεδίο

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, καθώς, εκτός από τις στρατιωτικές σχολές που περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη, προστίθενται και πανεπιστημιακά τμήματα.

Συγκεκριμένα, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο προστίθενται:

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη

Φυσικής του ΕΚΠΑ στην Αθήνα

Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα

Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το συγκεκριμένο Πεδίο, αντίθετα, διαγράφεται το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη Δράμα.

Τι περιλαμβάνει το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Αλλαγές αποτυπώνονται και στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου στην κατηγορία των Στρατιωτικών Σχολών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Στο ίδιο Πεδίο περιλαμβάνονται επίσης οι τέσσερις κατευθύνσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων –Μηχανικών Όπλων, Μηχανικών Σωμάτων, Όπλων και Σωμάτων–, οι κατευθύνσεις Διοικητικών και Εφοδιαστών της Σχολής Ικάρων, καθώς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Τρία πανεπιστημιακά τμήματα προστίθενται στο 4ο Πεδίο

Στην κατηγορία των Πανεπιστημίων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου προστίθενται τρία τμήματα.

Πρόκειται για το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δράμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Κέρκυρα του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αλλαγή ονομασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην απόφαση αποτυπώνεται ακόμη αλλαγή ονομασίας για τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας, με την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης μεταβολής να τοποθετείται ήδη από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.