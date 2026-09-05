Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων μπαίνουν πρώτοι στις αίθουσες την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και εξεταζόμενοι στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν τα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με πρώτο μάθημα τα Νέα Ελληνικά, ενώ το πρόγραμμά τους εκτείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει γνωστοποιήσει αναλυτικά το πρόγραμμα, τις ώρες προσέλευσης και έναρξης, καθώς και τη διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ

Η αρχή γίνεται την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για την Ομάδα Σπουδών Υγείας.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η Χημεία για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας και η Πληροφορική για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου.

Στις 16:00 η έναρξη των εξετάσεων

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα των ΓΕΛ, ως ώρα έναρξης έχει οριστεί η 16:00, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών Λυκείων συμμετέχουν στις επαναληπτικές μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων, ανεξάρτητα από την κατηγορία με την οποία είχαν επιλέξει να εξεταστούν κατά την τακτική εξεταστική περίοδο. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και στα ίδια θέματα και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις.

Πότε ξεκινούν οι επαναληπτικές για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, οι επαναληπτικές Πανελλήνιες ξεκινούν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με τα Νέα Ελληνικά.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα μαθήματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Ηλεκτροτεχνία 2.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει Στοιχεία Μηχανών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Ηλεκτρικές Μηχανές και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, οι Ναυτικές Μηχανές και οι Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι επαναληπτικές των ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Τεχνολογία Υλικών και Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμούς στη Ναυτιλία – Εφαρμογές.

Και για τα ΕΠΑΛ η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί στις 16:00, με τους υποψηφίους να πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες εξέτασης.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Ξεχωριστό πρόγραμμα έχει καθοριστεί για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, με τις εξετάσεις να πραγματοποιούνται από τις 12 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Στις 12 Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα Ισπανικά στις 12:00 και τα Ιταλικά στις 16:00. Ακολουθούν τα Αγγλικά στις 14 Σεπτεμβρίου, τα Γερμανικά στις 15 Σεπτεμβρίου και τα Γαλλικά στις 16 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00.

Στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο και στις 18 Σεπτεμβρίου στο Γραμμικό Σχέδιο, και στις δύο περιπτώσεις με ώρα έναρξης τις 13:30.

Για τα μουσικά μαθήματα, η «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εξετάζεται στις 19 Σεπτεμβρίου στις 16:00, ενώ η «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στις 21 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

Οι εξετάσεις στις ξένες γλώσσες διαρκούν τρεις ώρες και στα Σχέδια έξι ώρες. Για τη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η συνολική διάρκεια είναι τρεις ώρες και 30 λεπτά, ενώ στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση στη φωνητική ή οργανική μουσική διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Τι ισχύει για τις εξετάσεις των ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα, έχει καθοριστεί και το διάστημα διεξαγωγής της επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες κατά τις οποίες θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες.