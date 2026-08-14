Σχολεία: Νέες περικοπές τμημάτων – «Σε δεύτερη μοίρα η ασφάλεια και οι ανάγκες των μαθητών»

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Νέες περικοπές τμημάτων σε Λύκεια της Ζακύνθου καταγγέλλει η ΕΛΜΕ του νησιού, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργούν σοβαρά ζητήματα τόσο για τις συνθήκες φοίτησης όσο και για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου κάνει λόγο για τμήματα που φτάνουν ακόμη και τους 25, 26 ή 27 μαθητές σε μικρές και ακατάλληλες αίθουσες, ενώ ζητά τη συγκρότηση τμημάτων με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες, την αποτροπή νέων περικοπών σε Γυμνάσια και Λύκεια και την πλήρη κάλυψη των αναγκών στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κινητοποίηση στη ΔΔΕ Ζακύνθου την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 9:30 π.μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Ζακύνθου :

«Η ΔΔΕ Ζακύνθου θέτει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με νέες περικοπές τμημάτων – Κινητοποίηση στη ΔΔΕ την Τρίτη 18/8 στις 9.30 π.μ.»

Η ΔΔΕ Ζακύνθου για άλλη μια φορά θέτει την ασφάλεια, την υγεία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε δεύτερη μοίρα, περικόπτοντας τμήματα αυτή τη φορά σε Λύκεια του νησιού.

Σε έναν από τους πιο σεισμογενείς νομούς της χώρας η ΔΔΕ Ζακύνθου επέλεξε –κατά τραγική ειρωνεία στην 73η επέτειο της σεισμοπυρκαγιάς του 1953 που ισοπέδωσε το νησί– να μειώσει ακόμη περισσότερο τα τμήματα, στοιβάζοντας 25, 26 ακόμα και 27 μαθητές σε αίθουσες μικρές και ακατάλληλες. Επιπλέον αποδεικνύει εμπράκτως τη διαχρονική αδιαφορία τη δική της και ΥΠΑΙΘΑ και των κυβερνήσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αρνούμενη να υλοποιήσει το αίτημα των Ομοσπονδιών για 20 μαθητές ανά τμήμα Γυμνασίου και Γενικής Παιδείας στα Λύκεια, 15 στις κατευθύνσεις των Λυκείων και 10 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ.

Στην εφαρμογή μιας πολιτικής που θέτει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών έχει πλέον ακέραια ευθύνη και η ΔΔΕ Ζακύνθου.

Την ώρα που περισσεύουν τα εκατομμύρια για να στέλνονται επιθετικά ελικόπτερα «ΑΠΑΤΣΙ» στη Μέση Ανατολή, πύραυλοι «ΠΑΤΡΙΟΤ» στην Σαουδική Αραβία, εξοπλισμός στην Ουκρανία, φρεγάτες στον Ινδικό Ωκεανό, και για να τρώνε οι κομματικοί «ημέτεροι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα «πράσινα σπιτάκια» ανακύκλωσης, η κυβέρνηση επιφυλάσσει για την Παιδεία ψίχουλα και περικοπές. Άλλωστε, και με τις νέες περικοπές τμημάτων η ΔΔΕ Ζακύνθου εξυπηρετεί την κυβερνητική κατεύθυνση, καθώς μειώνονται τεχνηέντως ακόμη περισσότερο οι ανάγκες σε αναπληρωτές.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταγγέλλει την περικοπή τμημάτων στα Λύκεια του νησιού από τη ΔΔΕ Ζακύνθου και απαιτεί:

· Συγκρότηση τμημάτων με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες: 20 μαθητές ανά τμήμα Γυμνασίου και Γενικής Παιδείας στο Λύκειο – 15 στις κατευθύνσεις – 10 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ

· Καμία περικοπή τμήματος στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νησιού

· Πλήρη κάλυψη όλων των μαθητών που διεγνωσμένα έχουν ανάγκη με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές σε κινητοποίηση την Τρίτη 18/8 και ώρα 9.30 π.μ. στη ΔΔΕ Ζακύνθου