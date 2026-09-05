Κ. Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Σ. Ζαχαράκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, νεόδμητο σχολικό συγκρότημα που αντικατέστησε το παλιό προκατασκευασμένο κτήριο του 1970 στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

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Ξεκάθαρη κάλυψη του πρωθυπουργού στην Υπουργό Παιδείας με αφορμή τις αντιδράσεις για τα νέα σχολικά βιβλία Δημοτικού.

Τέλος στα σενάρια που διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε για το πολλαπλό βιβλίο έβαλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζοντας ανοιχτά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια 17 νέων σχολικών μονάδων, ο πρωθυπουργός κλήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τον θόρυβο που ξέσπασε γύρω από το περιεχόμενο συγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων. Πρόκειται για δύο εγχειρίδια, το βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού και το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ Δημοτικού, τα οποία ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και πρόκειται να αποτελέσουν μία από τις επιλογές του πολλαπλού βιβλίου, όταν ο θεσμός ενταχθεί στη σχολική τάξη από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το θέμα ανέδειξαν δημοσιεύματα σχετικά με τις αναφορές των δύο εγχειριδίων για τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις ακόμα και εντός του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Σοφία Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης της υπουργού.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους δημοσιογράφους να εστιάσουν στο ουσιαστικό κυβερνητικό έργο: «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες, να σοβαρευτούμε. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε την Παρασκευή το νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, νεόδμητο σχολικό συγκρότημα που αντικατέστησε το παλιό προκατασκευασμένο κτήριο του 1970, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κατασκευής 17 νέων σχολικών συγκροτημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και με εξασφαλισμένη τη συντήρησή τους για 25 χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου Βιργινία Αρβανιτίδου στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στη βιβλιοθήκη και στις αίθουσες πληροφορικής που στεγάζονται στο βασικό κτήριο δύο ορόφων, αλλά και στον ανεξάρτητο χώρο όπου έχει κατασκευαστεί γυμναστήριο.