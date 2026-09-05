Κ. Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Σ. Ζαχαράκη
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Ξεκάθαρη κάλυψη του πρωθυπουργού στην Υπουργό Παιδείας με αφορμή τις αντιδράσεις για τα νέα σχολικά βιβλία Δημοτικού.
Τέλος στα σενάρια που διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε για το πολλαπλό βιβλίο έβαλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζοντας ανοιχτά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.
Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια 17 νέων σχολικών μονάδων, ο πρωθυπουργός κλήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τον θόρυβο που ξέσπασε γύρω από το περιεχόμενο συγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων. Πρόκειται για δύο εγχειρίδια, το βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού και το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ Δημοτικού, τα οποία ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και πρόκειται να αποτελέσουν μία από τις επιλογές του πολλαπλού βιβλίου, όταν ο θεσμός ενταχθεί στη σχολική τάξη από τον Σεπτέμβριο του 2027.
Το θέμα ανέδειξαν δημοσιεύματα σχετικά με τις αναφορές των δύο εγχειριδίων για τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις ακόμα και εντός του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας.
«Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Σοφία Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης της υπουργού.
Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους δημοσιογράφους να εστιάσουν στο ουσιαστικό κυβερνητικό έργο: «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες, να σοβαρευτούμε. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες».
17 καινούρια σχολεία στη Δυτική Μακεδονία
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