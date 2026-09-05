Δωρεάν φοίτηση στις ΣΑΕΚ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις εγγραφές – Προθεσμία

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή και εγγραφή καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 για να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου στις 13:00 και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, ενώ η φοίτηση στις ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας παρέχεται δωρεάν.

Έως τρεις ειδικότητες στην αίτηση

Οι υποψήφιοι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμπεριλάβουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους μέχρι τρεις ειδικότητες, επιλέγοντας εκείνες στις οποίες επιθυμούν να καταρτιστούν.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν η ταυτοποίηση των στοιχείων και η ορθή μοριοδότηση κάθε υποψηφίου.

Για όσους επιλεγούν, η διαδικασία απλοποιείται, καθώς η εγγραφή πραγματοποιείται αυτόματα στην ειδικότητα και τη ΣΑΕΚ επιτυχίας, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει κάποια επιπλέον ενέργεια εγγραφής.

Δωρεάν η φοίτηση

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας είναι δωρεάν, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.

Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Διαφορετική προθεσμία προβλέπεται για τις αιτήσεις επιλογής ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από την 1η έως και τη 14η Σεπτεμβρίου 2026, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Οι ειδικότητες που θα παρέχονται κατά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και μέσω του «Χάρτη ΣΑΕΚ».

Εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο για πτυχιούχους ΕΠΑΛ

Ξεχωριστή δυνατότητα προβλέπεται για πτυχιούχους ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου και ΤΕΛ, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης, εφόσον επιλέξουν ειδικότητα συναφή με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο έχουν αποφοιτήσει.

Για τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά στις ΣΑΕΚ από την 1η έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, με τη βασική ηλεκτρονική διαδικασία για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου στις 15:00.