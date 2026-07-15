Πανελλήνιες 2027: Η εξεταστέα ύλη για ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ

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Καθορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, καθώς και των Πρότυπων ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνει αναλυτικά την ύλη για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας όλων των τομέων, δίνοντας από νωρίς στους υποψηφίους τη δυνατότητα να οργανώσουν την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του επόμενου έτους.

Στην απόφαση αποτυπώνονται οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ εξειδικεύονται οι ενότητες για τα μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα και ειδικότητα. Παράλληλα, διευκρινίζεται ποιες ενότητες εξαιρούνται από την εξεταστέα ύλη, καθώς και ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις θα αξιολογείται αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων όπου προβλέπεται.

Τι προβλέπεται για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας

Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει στοιχεία κατανόησης και παραγωγής μη λογοτεχνικών και λογοτεχνικών κειμένων, με έμφαση στην κριτική προσέγγιση, την επιχειρηματολογία και την ανάπτυξη γραπτού λόγου. Οι μαθητές θα κληθούν να αναγνωρίζουν τεχνικές πειθούς, να αναλύουν τη δομή και τη γλώσσα των κειμένων και να συντάσσουν κείμενα διαφορετικών ειδών, ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), η ύλη περιλαμβάνει τον Διαφορικό Λογισμό και τη Στατιστική, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου, οι εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις και ορισμένες ενότητες των μέτρων διασποράς.

Αναλυτικά η ύλη ανά τομέα και ειδικότητα

Η υπουργική απόφαση καλύπτει όλους τους τομείς των ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ., μεταξύ των οποίων:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Πληροφορικής

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μηχανολογίας

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οχημάτων

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, καθώς και λοιπών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για κάθε ειδικότητα προσδιορίζονται αναλυτικά τα εξεταζόμενα μαθήματα και οι αντίστοιχες ενότητες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επισημαίνεται ότι εξαιρούνται συγκεκριμένα κεφάλαια, υποενότητες ή εργαστηριακά μέρη, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της εξεταστέας ύλης για τους υποψηφίους.

Στόχος η έγκαιρη προετοιμασία των υποψηφίων

Η έγκαιρη δημοσίευση της ύλης θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ., αλλά και για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι υποψήφιοι γνωρίζουν ήδη από το καλοκαίρι το ακριβές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές του 2027, έχοντας στη διάθεσή τους έναν πλήρη οδηγό για την οργάνωση της μελέτης τους.