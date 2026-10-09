Προσλήψεις: 149 θέσεις σε μουσεία όλης της χώρας – Οι ειδικότητες και η προθεσμία
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Σε 149 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2026.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού, ανακοίνωσε την πρόσληψη 149 εργαζομένων σε υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2026.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.
Οι προσλήψεις αφορούν πέντε διαφορετικές ειδικότητες και προβλέπουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια 12 μηνών.
Οι ειδικότητες
Η προκήρυξη προβλέπει συνολικά 149 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Γλυπτών 5
ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής 17
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 7
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 7
ΔΕ Πωλητών (εκμαγείων) 110
Σύνολο 149
Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Πωλητών (εκμαγείων), για την οποία προβλέπονται 110 προσλήψεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα.
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