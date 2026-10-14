ΑΣΕΠ: 3.262 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση με απολυτήριο Γυμνασίου
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Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και πού εντοπίζονται οι 75 θέσεις στην ΑΑΔΕ.
Σε 3.262 ανέρχονται οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που προβλέπει η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ για φορείς του Δημοσίου σε όλη τη χώρα.
Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται θέσεις καθαριότητας, εργατών, φυλάκων και βοηθητικού προσωπικού, ενώ 75 θέσεις αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Λάρισα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου, καθώς και απόφοιτοι Δημοτικού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι περισσότερες θέσεις αφορούν το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με συνολικά 2.225 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων και άλλων ειδικοτήτων.
Ανάμεσα στις θέσεις προβλέπονται:
- Προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Εργάτες γενικών και ειδικών καθηκόντων.
- Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.
- Επιμελητές και κλητήρες.
- Εργάτες πρασίνου και τεχνικών εργασιών.
- Εργάτες κοιμητηρίων.
- Προσωπικό εστίασης.
- Φύλακες και νυχτοφύλακες.
- Οικογενειακούς βοηθούς.
- Επιμελητές του υπουργείου Εξωτερικών.
Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Η προκήρυξη απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Επισημαίνεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι Δημοτικού, εφόσον αποφοίτησαν μέχρι και το 1980.
Στον πίνακα οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών δηλώνονται με κωδικούς (101, 102, 103, 104), που πρέπει να αναγραφούν σωστά στην ηλεκτρονική αίτηση, γιατί η επεξεργασία γίνεται μηχανογραφικά, ενώ η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μοριοδότηση.
Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ
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