Voucher 2026-2027: 680.000 ευρώ για διακοπές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Ο συνολικός προϋπολογισμός του Achaia Pass 2026-2027 ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, τα οποία προβλέπεται να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη δράση στήριξης της περιοχής.

Το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση και ενεργοποίηση του Achaia Pass 2026-2027 δόθηκε, με τη δράση της άυλης ψηφιακής κάρτας να αποκτά προϋπολογισμό 680.000 ευρώ για τη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στην Αχαΐα.

Η δράση με τίτλο «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη Στήριξη του Τουρισμού – Achaia Pass 2026-2027» χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030.

Στόχος είναι η ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται στην τόνωση του τουρισμού και, ευρύτερα, της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Achaia Pass 2026-2027 ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, τα οποία προβλέπεται να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη δράση στήριξης της περιοχής.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ΕΠΑ 2026–2030, το ειδικό πρόγραμμα μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών φυσικών καταστροφών, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών.

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών και την ενίσχυση της προστασίας τους απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Την απόφαση υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Η Επιτροπή λειτουργεί υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Με την έγκριση της χρηματοδότησης και της ενεργοποίησης της δράσης, το Achaia Pass 2026-2027 περνά πλέον σε νέο στάδιο, με διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της Αχαΐας μετά τις πυρκαγιές του 2025.