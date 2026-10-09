Άδεια ασθένειας τέκνου: Πόσες μέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς – Τι ισχύει με τον μισθό

Πίνακας περιεχομένων

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, η ανάγκη του γονέα να βρίσκεται δίπλα του δεν μπορεί να περιμένει. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μαζί με το Φθινόπωρο, τις ζακέτες που βγαίνουν από τις ντουλάπες και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των παιδιών αυτή την εποχή έρχονται και οι πρώτες ιώσεις. Ένα παιδί που είναι αδιάθετο και πρέπει να μείνει στο σπίτι είναι σημαντικό πρόβλημα για γονείς που εργάζονται και δεν έχουν πάντα πρόσβαση ή οικονομική δυνατότητα για βοήθεια.

Η φροντίδα του παιδιού που νοσεί προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία με ειδική άδεια, δίνοντας τη δυνατότητα στον γονέα να απουσιάσει νόμιμα από την εργασία του. Η συγκεκριμένη άδεια αποτελεί ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου γονέα και χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Σημαντική είναι ωστόσο η διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς στην πρώτη περίπτωση ο εργαζόμενος πληρώνεται κανονικά, ενώ στην δεύτερη όχι.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο εργαζόμενος

Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που προστατεύει ο εργαζόμενος.

Ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα:

έως 6 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για εργαζόμενο που προστατεύει ένα παιδί,

έως 8 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει δύο παιδιά,

έως 14 εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο παιδιά.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου και την ασθένεια του παιδιού.

Στον δημόσιο:

4 ημέρες τον χρόνο για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα.

7 ημέρες τον χρόνο για τρίτεκνους υπαλλήλους.

10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για πολύτεκνους υπαλλήλους.

8 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για μονογονείς.

Σημαντικό: πρόκειται για άδεια με αποδοχές, επομένως δεν υπάρχει περικοπή μισθού για τις ημέρες που ο υπάλληλος απουσιάζει κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Επίσης, όταν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα κοινό «πακέτο» ημερών που πρέπει να μοιραστούν μεταξύ τους.

Δεν αφορά μόνο την ασθένεια παιδιού

Παρότι είναι ευρύτερα γνωστή ως «άδεια ασθένειας τέκνου», η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει και περιπτώσεις ασθένειας άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Συνεπώς, το δικαίωμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη φροντίδας ενός ανήλικου παιδιού, αλλά συνδέεται γενικότερα με την ανάγκη αντιμετώπισης ασθένειας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος που χρειάζεται να κάνει χρήση της άδειας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη, ενημερώνοντας για την ανάγκη απουσίας του λόγω ασθένειας του παιδιού.

Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να αποτυπώνει την απουσία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ/myErgani, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την ηλεκτρονική δήλωση των αδειών στον ιδιωτικό τομέα.

Η σωστή καταχώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διασφαλίζει ότι η απουσία αποτυπώνεται ως η συγκεκριμένη νόμιμη άδεια και δεν συγχέεται με άλλη κατηγορία απουσίας.