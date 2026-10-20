Γκράβα: Σήμερα το πόρισμα του ΤΕΕ – «Διεκδικούμε ασφαλή επιστροφή στα θρανία»

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Η Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 5ης ΔΚ Αθήνας μιλάει στο ipaideia.gr για τον αγώνα των γονέων να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων.

Εν αναμονή του κρίσιμου πορίσματος του ΤΕΕ για την οσμή που προκάλεσε αναστάτωση πριν τρεις εβδομάδες στο συγκρότημα της Γκράβας οδηγώντας στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων, χιλιάδες μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μετ’ εμποδίων τηλεκπαίδευση, χωρίς να γνωρίζουν το αν και πότε θα λυθεί το ζήτημα της θέρμανσης για την επιστροφή τους.

Ένα συγκρότημα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πολυπολιτισμική σχολική κοινότητά του, παραμένει κλειστό, την ώρα που δεκάδες μαθητές δεν διαθέτουν τα ηλεκτρονικά μέσα για να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση, ενώ οι μαθητές της Γ’ Λυκείου βιώνουν την δική τους αγωνία, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στις σχολικές τάξεις, την πιο κρίσιμη χρονιά για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

«25 χρόνια χωρίς ελέγχους και πιστοποιητικά συντήρησης»

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει οι γονείς, οι έλεγχοι έχουν γίνει μόνο στις δύο από τις τρεις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο σχολικό συγκρότημα. Εξαιρείται αυτή που υπάρχει στο Κολυμβητήριο παρόλο που υπάρχει αίτημα να συμπεριληφθεί και αυτή στο πόρισμα.

Το ΤΕΕ την περασμένη Τρίτη έκανε αυτοψία στο συγκρότημα, ενώ το Σάββατο ξεκίνησε τον έλεγχο ζητώντας τις μελέτες εγκατάστασης, τα πολεοδομικά σχέδια και την μελέτη πυρασφάλειας προκειμένου να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους. Σύμφωνα με ενημέρωση προς τους γονείς, τεχνικού συμβούλου, ο οποίος παρακολουθεί από την πρώτη μέρα την εξέλιξη του ζητήματος, το σχολικό συγκρότημα ανεξάρτητα από την διαρροή αερίου είναι μια «βόμβα» που θα μπορούσε να σκάσει ανά πάσα στιγμή.

Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 25 χρόνια χωρίς ελέγχους και πιστοποιητικά συντήρησης με τους ειδικούς να διαπιστώνουν εγκληματικές παραλείψεις στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει με ασφάλεια το σύστημα είναι δομικές και χωρίς αυτές είναι αδύνατον να ανοίξουν τα σχολεία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Δήμοι Αθηναίων και Γαλατσίου εξετάζουν την πιθανότητα να εγκατασταθεί στα σχολεία κάποιο άλλο σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι φυσικό αέριο για να μπορέσουν τα παιδιά να γυρίσουν στις τάξεις τους το συντομότερο δυνατό.

«Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας»

Από την μεριά τους οι γονείς, που έχουν επιβαρυνθεί στην καθημερινότητά τους τις τελευταίες εβδομάδες από τις αιφνίδιες αλλαγές στην φοίτηση των παιδιών τους, ζητούν μέσω των Συλλόγων τους να δοθεί άδεια με αποδοχές σε όσους έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να υπάρξουν χώροι με υποδομή κατάλληλη για τηλεκπαιδεύση για όσα παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν από το σπίτι τους και να υπάρξει μέριμνα για αλλαγή του προγράμματος των σχολείων όταν αυτά ανοίξουν με σκοπό να καλυφθούν κενά που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Ακόμα η Ένωση Γονέων της 5ης ΔΚ Αθήνας κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου ζητώντας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τυχόν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ενώσουν τη φωνή τους μαζί με όλα τα παιδιά που θα βρεθούν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Μιλώντας στο iPaideia.gr η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 5ης ΔΚ Αθήνας Μαρίζα Κιτάνη ανέφερε: «Ο κοινός μας αγώνας μαζί με τα παιδιά μας και τους δασκάλους τους, έφερε μια πρώτη νίκη: Να ξεκινήσουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του συγκροτήματος της Γκράβας, ενώ έφερε στο φως το ότι τόσα χρόνια λειτουργούσε ασυντήρητο και με μη αδειοδοτημένες παρεμβάσεις. Όπως πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και δεν επιτρέψαμε να φοιτούν τα παιδιά μας σε ένα επικίνδυνο σχολείο, έτσι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί για να γίνουν άμεσα οι εργασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του συγκροτήματος με μαθήματα δια ζώσης, με εξασφαλισμένη τη θέρμανση και με εγγυήσεις ασφαλείας από επίσημο κρατικό φορέα. Ζητάμε επίσης να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και όλο το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για τις εργασίες που επιβάλλεται να γίνουν και να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους για την επιστροφή των παιδιών μας στις σχολικές αίθουσες».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι γονείς έχουν σηκώσει στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας, ύστερα από μία περίοδο που κρατικοί και αρμόδιοι φορείς αδυνατούσαν να τους δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις, διοργανώνοντας τακτικές ενημερώσεις, συναντήσεις και κινητοποιήσεις για να εξασφαλίσουν μία ασφαλή επαναλειτουργία του συγκροτήματος.

Όπως τόνισε η κ. Κιτάνη υπάρχουν πολύ βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση. Από το το Υπουργείο Εργασίας ζητούν να εκδώσει απόφαση με αναδρομική ισχύ από τις 2/10/2026 για χορήγηση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών στους γονείς των μικρότερων παιδιών έως και την έναρξη της δια ζώσης πραγματοποίησης των μαθημάτων.

Από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών ζητούν να εξασφαλίσουν όλα τα μέσα που απαιτούνται για την τηλεκπαίδευση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα παιδιά, μέχρι την επιστροφή τους στις σχολικές τάξεις, καθώς μεγάλο ποσοστό παιδιών ειδικά στην πρωτοβάθμια αδυνατεί να συμμετέχει, να μην προσμετρηθεί καμία απουσία στους μαθητές και να παρθούν όλα τα απαραίτητα παιδαγωγικά μέτρα για την κάλυψη των μαθησιακών κενών λόγω της τηλεκπαίδευσης, όπως ενισχυτική διδασκαλία. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου έχει ζητηθεί να αναζητηθεί κατάλληλος χώρος για να συνεχιστεί ομαλά η φοίτηση των παιδιών.

Τέλος, από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και από τον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και διανομής του προγράμματος σχολικών γευμάτων, οι γονείς έχουν ζητήσει να συνεχιστεί η διανομή στους

μαθητές των σχολείων της Γκράβας.

Το χρονικό… του παραλόγου στο συγκρότημα της Γκράβας