Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026-2027: Αναλυτικός οδηγός με όλες τις πληροφορίες

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Έως τις 2 Νοεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 16 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης για τα μόνιμα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027, με καταληκτική ημερομηνία τη 2α Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στον παρακάτω οδηγό των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ Σ. Λάππα και Β. Βούγια παρουσιάζονται αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία για μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσης.

Οδηγός Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2026

Αιτήσεις μετάθεσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της αριθ. πρωτ. 137906/Ε4/15-10-2026 Εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2026-2027.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 02 Νοεμβρίου 2025.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες Μεταθέσεων εκτός από τις Αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των Mεταθέσεων.

Πότε μπορεί να πάρει κάποιος μετάθεση;

Επισημαίνουμε ότι για να πάρει κάποιος μετάθεση θα πρέπει να υπάρχει οργανικό κενό.

Οργανικά κενά μπορούν να προκύψουν ακόμα και στη ροή των μεταθέσεων, όπου μπορεί κάποιος να ζητήσει μετάθεση για άλλη περιοχή, οπότε αφήνει την οργανική του θέση, την οποία μπορεί να καταλάβει κάποιος που έχει κάνει αίτηση μετάθεσης για την ίδια περιοχή.

Το αν πάρει κάποιος μετάθεση εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη οργανικών κενών στην περιοχή που ζητά και τα αιτήματα προς την περιοχή αυτή.

Παροτρύνουμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ – ΕΒΠ που θέλουν να κάνουν αίτηση για μετάθεση και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν οργανικό κενό να την κάνουν γιατί μπορεί και να προκύψουν νέα οργανικά κενά.

Υποβάλλουν αίτηση και οι νεοδιόριστοι για Οριστική Τοποθέτηση;

(Δείτε πως γίνεται η Οριστική Τοποθέτηση παρακάτω)*

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση (όπως οι διορισμένοι με το ΦΕΚ 4103/Γ΄/24-08-2026 και οι μεταταχθέντες σχολικού έτους 2026-2027).

Δείτε Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης: Διευκρινίσεις για τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ

Τι ισχύει για τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ειδικών κατηγοριών;

Τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’47) δύνανται να αποσπώνται κατ’ εξαίρεση με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 5224/25 (Α΄142) ο χρόνος αυτής της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση και αυτό ισχύει πλέον και για όσους έλαβαν απόσπαση κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης από το σχολικό έτος 2020-2021 και εντεύθεν.

Σημειώνεται ότι στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους (ή εντός του ΣΔΕΥ) κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας.

Προηγούνται οι νεοδιόριστοι στις τοποθετήσεις στα σχολεία;

Οι νεοδιόριστοι, οι μετατασσόμενοι και οι μετατιθέμενοι και όσοι υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής συγκρίνονται μεταξύ τους βάσει των κριτηρίων τοποθέτησης και συγκεκριμένα:

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα.

Προηγούνται μόνο όσοι από τους παραπάνω ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Υπεύθυνα συμβούλια για την τοποθέτηση του ΕΕΠ ΕΒΠ σε σχολεία είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.

Το ΚΥΣΕΕΠ γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις και την κάλυψη οργανικών θέσεων ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ή δομή εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ.) και δεν ορίζει τα σχολεία τοποθέτησης.

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Οι αιτούντες οριστική τοποθέτηση θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν ήδη καταθέσει με τον διορισμό τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο των αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν έως την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική είναι σε ΣΜΕΑΕ) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική είναι σε ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ) της οργανικής τους θέσης.

Τι γίνεται με τα Οργανικά Κενά;

Τα οργανικά κενά ζητούνται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Π.Δ.Ε. πριν τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ για τις μεταθέσεις, ως εκ τούτου δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια είναι.

Προτείνουμε στους συναδέλφους να ανατρέξουν πιο κάτω στα οργανικά κενά πριν τις Μετατάξεις, στις Αποφάσεις Μετατάξεων και στην Απόφαση διορισμών, προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις.

Οργανικά κενά πριν τις Μετατάξεις

Μετατάξεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Νέες Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδους ΕΕΠ | ΦΕΚ

Το ΦΕΚ με τα ονόματα των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΒΠ σε κλάδους ΕΕΠ

ΦΕΚ Μετατάξεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κλάδους Δευτεροβάθμιας και ΚΕΔΑΣΥ

Το ΦΕΚ των Μετατάξεων εκπαιδευτικών και ΕΒΠ σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(Παροτρύνουμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ – ΕΒΠ που θέλουν να κάνουν αίτηση για μετάθεση και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν οργανικό κενό να την κάνουν γιατί μπορεί να προκύψουν νέα οργανικά κενά).

Δικαίωμα Μετάθεσης στα ΚΕΔΑΣΥ ποιοι έχουν;

Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) όπως ισχύει.

Υπενθυμίζουμε

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί στελέχωσης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, διαγράφεται η φράση «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.», προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.»).

(Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 – Η ισχύς του άρθρου 165 αρχίζει από 1ης.09.2024)

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης εντός της περιοχής πότε υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, υποβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Χαρακτηριστικά η Εγκύκλιος προβλέπει:

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ.