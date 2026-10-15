Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2026-2027: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες

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Από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου 2026 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μετάθεσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με την πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας.

Σε εξέλιξη τίθεται από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως και τις 2 Νοεμβρίου 2026. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης τις διαδικασίες για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων, καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την ανάρτηση των πινάκων και την υποβολή αιτημάτων διόρθωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2026 έως και 02/11/2026 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:

– Oι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση (όπως οι διορισμένοι με το ΦΕΚ 4103/Γ΄/24-08-2026 και οι μεταταχθέντες σχολικού έτους 2026-2027)

– Oι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2026 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Στις 27/11/2026 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Από τις 27/11 έως και τις 4/12/2026 θα υποβάλλονται αιτήματα διορθώσεων επί των ανωτέρω πινάκων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από τα οικεία ΠΥΣΕΕΠ.

Από τις 18/12/2026 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στις καταχωρισμένες αιτήσεις, παρά μόνο -εφόσον επιβάλλεται- από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.

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