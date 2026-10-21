Σχολεία: Αντιδράσεις για το ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ – «Κινήσεις απελπισίας» από το υπουργείο Παιδείας καταγγέλλουν οι αιρετοί

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Αντιδράσεις προκαλούν οι διευκρινιστικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για το ωράριο συγκεκριμένων κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ, με τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ να υποστηρίζουν ότι επιχειρείται σύγχυση μεταξύ υποστηρικτικού έργου και εργασιακής παρουσίας.

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι διευκρινιστικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για το ωράριο των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με τους αιρετούς του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), Σεραφείμ Λάππα και Βασίλη Βούγια, να καταγγέλλουν ότι επιχειρείται σύγχυση ανάμεσα στο υποστηρικτικό και το εργασιακό ωράριο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), καθώς και οι σχολικοί νοσηλευτές και τα μέλη ΕΒΠ που εργάζονται σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι δύο αιρετοί υποστηρίζουν ότι οι νέες διευκρινίσεις του υπουργείου ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαίτηση παροχής υποστηρικτικού έργου για 30 ωρολογιακές ώρες εβδομαδιαίως, παρά τη διαφορετική διάρκεια που προβλέπεται, σύμφωνα με την ερμηνεία τους, για το υποχρεωτικό υποστηρικτικό ωράριο.

Με παρέμβασή τους υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, ενώ αναμένουν και τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Δύο διαφορετικά ωράρια για το προσωπικό των σχολείων

Όπως εξηγούν οι αιρετοί, για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπως και για τους εκπαιδευτικούς, υφίσταται διάκριση ανάμεσα στο υποχρεωτικό ωράριο παροχής υποστηρικτικού ή διδακτικού έργου και στο εργασιακό ωράριο.

Το πρώτο αφορά τις ώρες κατά τις οποίες παρέχεται το προβλεπόμενο υποστηρικτικό ή διδακτικό έργο, ενώ το δεύτερο συνδέεται με την παραμονή στη σχολική μονάδα για την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων που σχετίζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο.

Σύμφωνα με τους δύο αιρετούς, η υποχρέωση παραμονής στο σχολείο πέρα από το υποστηρικτικό ή διδακτικό ωράριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες ημερησίως ή τις 30 ώρες εβδομαδιαίως.

Ωστόσο, τονίζουν ότι το συγκεκριμένο ανώτατο όριο δεν ταυτίζεται με το υποχρεωτικό ωράριο παροχής υποστηρικτικού έργου.

Πόσες ώρες προβλέπονται για ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι αιρετοί παραπέμπουν στην υπουργική απόφαση 66082/Δ3/2018, σύμφωνα με την οποία το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου των μελών ΕΕΠ διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

25 ώρες για υπηρεσία έως πέντε έτη.

24 ώρες για υπηρεσία έως δέκα έτη.

23 ώρες για υπηρεσία έως δεκαπέντε έτη.

22 ώρες για υπηρεσία έως είκοσι έτη.

21 ώρες για υπηρεσία άνω των είκοσι ετών.

Για τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προβλέπεται υποχρεωτικό υποστηρικτικό ωράριο 30 ωρών εβδομαδιαίως.

Στο σημείο αυτό, οι αιρετοί επαναφέρουν το αίτημά τους για κλιμακωτή μείωση του ωραρίου και για το ΕΒΠ, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση σε σχέση με το ΕΕΠ.

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι οι ώρες υποστηρικτικού έργου αντιστοιχούν σε διδακτικές ώρες και υλοποιούνται παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.

Γιατί αντιδρούν στις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας

Η βασική ένσταση των αιρετών αφορά το γεγονός ότι οι διευκρινιστικές οδηγίες απευθύνονται ειδικά στους ψυχολόγους ΠΕ23 και κοινωνικούς λειτουργούς ΠΕ30 των ΕΔΥ, στους σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25 και στα μέλη ΕΒΠ των γενικών σχολείων.

Κατά την εκτίμησή τους, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς υποστηρίζουν ότι το υπουργείο επιχειρεί να οδηγήσει τους συγκεκριμένους κλάδους σε παροχή υποστηρικτικού έργου διάρκειας 30 ωρολογιακών ωρών την εβδομάδα.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται, καθώς το υποστηρικτικό ωράριο καθορίζεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις, ενώ το εργασιακό αφορά και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν στο προσωπικό.

Ασκώντας κριτική στο υπουργείο, υποστηρίζουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τις ουσιαστικές ελλείψεις στα σχολεία.

Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες ενέργειες «κινήσεις απελπισίας» που, κατά την άποψή τους, επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πότε μπορεί να ζητηθεί παραμονή στο σχολείο

Σύμφωνα με την ερμηνεία που παρουσιάζουν οι αιρετοί, η παραμονή του προσωπικού στη σχολική μονάδα πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου μπορεί να αφορά μόνο άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, η ενημέρωση ατομικών φακέλων μαθητών, η συνεργασία με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, η συμμετοχή σε παιδαγωγικές συναντήσεις, η επικοινωνία με γονείς και δομές υποστήριξης, καθώς και συγκεκριμένες διοικητικές εργασίες.

Οι αιρετοί υπογραμμίζουν ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες πρέπει να ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι ψυχολόγοι ΠΕ23 και οι κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30 των ΕΔΥ απαλλάσσονται, βάσει του καθηκοντολογίου τους, από εξωδιδακτικά καθήκοντα.

«Δεν μπορούν να ανατίθενται επιλεκτικά πρόσθετα καθήκοντα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τρόπο κατανομής των πρόσθετων εργασιών μέσα στη σχολική μονάδα.

Οι δύο αιρετοί υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο δεν μπορούν να ανατίθενται μεμονωμένα, επιλεκτικά και επανειλημμένα αποκλειστικά στους συγκεκριμένους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αντίθετα, επισημαίνουν ότι η κατανομή των καθηκόντων πρέπει να γίνεται ισότιμα μεταξύ του προσωπικού, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις και δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Μπορούν να αποχωρούν μετά τη λήξη του υποστηρικτικού ωραρίου;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι αφορά το εάν υποχρεούνται να παραμένουν στο σχολείο όταν έχουν ολοκληρώσει το υποστηρικτικό τους ωράριο και δεν τους έχει ανατεθεί άλλη συγκεκριμένη εργασία.

Οι αιρετοί επικαλούνται σχετικές δικαστικές αποφάσεις και νομικές γνωμοδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στο διδακτικό ή υποστηρικτικό ωράριο και στο εργασιακό.

Σύμφωνα με τη θέση που παρουσιάζουν, όταν δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή διοικητικό έργο, ο εργαζόμενος δικαιούται να αποχωρήσει από τη σχολική μονάδα μετά την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του.

Αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι μπορεί να προσέρχεται κατά την έναρξη του δικού του προγράμματος, όταν αυτό δεν συμπίπτει με την έναρξη της σχολικής ημέρας.

Για την τεκμηρίωση της θέσης τους παραπέμπουν στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 772/2010 και 252/2008, στην απόφαση 438/2009 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και σε γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2018.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η διατύπωση της νομοθεσίας περί παραμονής «όχι πέρα» από έξι ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως δεν συνιστά, κατά την ερμηνεία τους, γενική υποχρέωση καθημερινής εξάωρης παρουσίας.