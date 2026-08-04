Συντάξεις: Έρχεται νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοί κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

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Χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν αυξήσεις και αναδρομικά από τους 37.003 εκκρεμείς επανυπολογισμούς του ΕΦΚΑ, με τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις να μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 20.000 ευρώ από 37.003 εκκρεμείς επανυπολογισμούς

Οι συντάξεις 37.003 δικαιούχων από σχεδόν όλα τα πρώην ασφαλιστικά Ταμεία βρίσκονται στο επίκεντρο των εκκρεμών επανυπολογισμών του ΕΦΚΑ, με τις διορθώσεις να μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις και αναδρομικές καταβολές που, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ. Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες εντοπίζονται λάθη στις αρχικές αποφάσεις, παραλείψεις ασφαλιστικού χρόνου ή ανακριβής υπολογισμός του ποσού της σύνταξης.

Πληρωμές σε συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ημερομηνίες

Οι εκκρεμότητες αφορούν κύριες συντάξεις από το ΙΚΑ, το Δημόσιο, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ΝΑΤ, τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και μικρότερους φορείς. Οι επανυπολογισμοί πραγματοποιούνται με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ενώ οι καθυστερήσεις έχουν ανεβάσει την περίοδο των πιθανών αναδρομικών στους 82 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2026, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Πού βρίσκονται οι περισσότερες εκκρεμείς συντάξεις

Τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα εμφανίζει ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, με 12.092 συντάξεις που δεν έχουν ακόμη επανυπολογιστεί. Ακολουθεί το ΙΚΑ με 11.256 υποθέσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Δημόσιο με 8.723 συντάξεις.

Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εκκρεμούν 1.420 επανυπολογισμοί, ενώ στο ΤΑΠΟΤΕ καταγράφονται 693 υποθέσεις. Τα πέντε συγκεκριμένα Ταμεία συγκεντρώνουν σχεδόν το 92% του συνόλου των 37.003 εκκρεμών συντάξεων.

Η πλήρης κατανομή έχει ως εξής:

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: 12.092

ΙΚΑ: 11.256

Δημόσιο: 8.723

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: 1.420

ΤΑΠΟΤΕ: 693

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: 482

ΟΓΑ Υπαλλήλων: 471

ΤΣΠΕΤΕ: 447

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: 386

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ: 315

ΤΣΠΠΑΤΕ: 161

ΤΑΠ-ΔΕΗ: 146

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 136

ΝΑΤ: 98

Υπόλοιπα Ταμεία: 177

Στα υπόλοιπα Ταμεία περιλαμβάνονται τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠΗΣΑΠ, ΤΑΠΑΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΤΑΝΤΠ, ΤΑΔΚΥ, ΤΑΙΗΕΑΘ και ΟΠΑΔ.

Η ιδιαίτερη περίπτωση των συντάξεων του Δημοσίου

Από τις 8.723 μη επανυπολογισμένες συντάξεις του Δημοσίου, οι 8.171 αφορούν συντάξεις λόγω θανάτου σε τέκνα, στις οποίες έχει εφαρμοστεί η ειδική διάταξη για τη χορήγηση σύνταξης σε άγαμη θυγατέρα.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνται από τη διαδικασία επανυπολογισμού λόγω της φύσης τους και της νομοθεσίας που τις διέπει. Η εκκαθάρισή τους μπορεί επομένως να ολοκληρωθεί χωρίς να προηγηθεί επανυπολογισμός της σύνταξης.

Για τις υπόλοιπες υποθέσεις, η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς ο ΕΦΚΑ εντοπίζει διαρκώς ελλείψεις και ανακρίβειες στις αρχικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Οι διορθώσεις ενσωματώνονται σχεδόν σε μηνιαία βάση στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων εκκρεμοτήτων.

Πώς προκύπτουν οι αυξήσεις

Οι επανυπολογισμοί αφορούν την εφαρμογή των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4670/2020 για συντάξεις με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Τα νέα ποσοστά ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019 και είναι υψηλότερα από εκείνα του νόμου 4387/2016, με τα οποία είχαν αρχικά υπολογιστεί οι συντάξεις.

Η διαδικασία καλύπτει συντάξεις που εκδόθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016 και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο επανυπολογισμός αφορά τη διαφορά που προκύπτει από τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

Από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά, οι αυξημένοι συντελεστές εφαρμόζονται απευθείας στις νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται αντίστοιχος επανυπολογισμός στις συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι καθυστερήσεις αυξάνουν τα αναδρομικά

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το παλαιό ποσό της σύνταξής τους, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί μόνο οι ετήσιες αυξήσεις που χορηγούνται από το 2023 και μετά.

Μετά τη διόρθωση, οι ετήσιες αυξήσεις υπολογίζονται ξανά πάνω στο νέο, μεγαλύτερο ποσό της σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό όφελος δεν περιορίζεται μόνο στη διαφορά του επανυπολογισμού, αλλά περιλαμβάνει και την πρόσθετη αύξηση που προκύπτει από τις αναπροσαρμογές των ετών 2023, 2024, 2025 και 2026.

Τα αναδρομικά ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και, μέχρι τον Αύγουστο του 2026, αντιστοιχούν σε 82 μήνες. Όσο παραμένει σε εκκρεμότητα η διόρθωση, μετατίθεται τόσο η καταβολή της νέας σύνταξης όσο και η απόδοση των συσσωρευμένων διαφορών.

Πώς επανυπολογίζονται και οι ετήσιες αυξήσεις

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου με αρχική σύνταξη 850 ευρώ, ο οποίος χωρίς επανυπολογισμό λαμβάνει σήμερα 989 ευρώ, μετά τις αυξήσεις της περιόδου 2023-2026.

Αν ο επανυπολογισμός προσθέσει 50 ευρώ στην αρχική του σύνταξη, το ποσό ανεβαίνει από τα 850 στα 900 ευρώ. Επάνω σε αυτό το νέο ποσό εφαρμόζονται εκ νέου οι αυξήσεις 7,75% για το 2023, 3% για το 2024, 2,4% για το 2025 και 2,4% για το 2026.

Η τελική σύνταξη διαμορφώνεται έτσι στα 1.047 ευρώ, με συνολική μηνιαία αύξηση 58 ευρώ σε σχέση με τα 989 ευρώ που λαμβάνει σήμερα. Για τους 82 μήνες από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2026, τα αναδρομικά υπολογίζονται σε 4.756 ευρώ.

Τι ποσά προκύπτουν με 31 έτη ασφάλισης

Για συνταξιούχους με 31 χρόνια ασφάλισης, οι μηνιαίες αυξήσεις κινούνται από 7 έως 13 ευρώ και τα αναδρομικά από 588 έως 1.042 ευρώ, ανάλογα με τον συντάξιμο μισθό.

Ειδικότερα:

Με συντάξιμο μισθό 1.100 ευρώ, η σύνταξη αυξάνεται από 803 σε 810 ευρώ, με μηνιαίο κέρδος 7 ευρώ και αναδρομικά 588 ευρώ.

Με μισθό 1.230 ευρώ, αυξάνεται από 845 σε 853 ευρώ, με κέρδος 8 ευρώ και αναδρομικά 657 ευρώ.

Με μισθό 1.330 ευρώ, διαμορφώνεται από 877 σε 886 ευρώ, με αύξηση 9 ευρώ και αναδρομικά 711 ευρώ.

Με μισθό 1.560 ευρώ, ανεβαίνει από 951 σε 962 ευρώ, με κέρδος 10 ευρώ και αναδρομικά 834 ευρώ.

Με μισθό 1.780 ευρώ, αυξάνεται από 1.023 σε 1.034 ευρώ, με μηνιαία διαφορά 12 ευρώ και αναδρομικά 951 ευρώ.

Με μισθό 1.950 ευρώ, η σύνταξη ανεβαίνει από 1.078 σε 1.090 ευρώ, με κέρδος 13 ευρώ και αναδρομικά 1.042 ευρώ.

Τα ποσά των συντάξεων είναι μεικτά, πριν από κρατήσεις και φόρο.

Οι αυξήσεις με 33 έτη ασφάλισης

Στα 33 έτη ασφάλισης, το μηνιαίο όφελος κυμαίνεται από 23 έως 39 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά από 1.886 έως 3.198 ευρώ.

Αναλυτικά:

Με συντάξιμο μισθό 1.200 ευρώ, η σύνταξη αυξάνεται από 875 σε 898 ευρώ, με κέρδος 23 ευρώ και αναδρομικά 1.886 ευρώ.

Με μισθό 1.360 ευρώ, ανεβαίνει από 932 σε 958 ευρώ, με αύξηση 26 ευρώ και αναδρομικά 2.132 ευρώ.

Με μισθό 1.520 ευρώ, διαμορφώνεται από 989 σε 1.018 ευρώ, με μηνιαίο όφελος 29 ευρώ και αναδρομικά 2.378 ευρώ.

Με μισθό 1.680 ευρώ, αυξάνεται από 1.046 σε 1.079 ευρώ, με κέρδος 33 ευρώ και αναδρομικά 2.706 ευρώ.

Με μισθό 1.840 ευρώ, ανεβαίνει από 1.103 σε 1.139 ευρώ, με αύξηση 36 ευρώ και αναδρομικά 2.952 ευρώ.

Με μισθό 2.000 ευρώ, διαμορφώνεται από 1.160 σε 1.199 ευρώ, με μηνιαίο κέρδος 39 ευρώ και αναδρομικά 3.198 ευρώ.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά αναφέρονται σε μεικτές συντάξεις, πριν από κρατήσεις και φόρο.

Τα ποσά για 35 χρόνια ασφάλισης

Με 35 έτη ασφάλισης, οι διαφορές είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Οι μηνιαίες αυξήσεις κυμαίνονται από 55 έως 86 ευρώ και τα αναδρομικά από 4.510 έως 7.052 ευρώ.

Ειδικότερα:

Με συντάξιμο μισθό 1.340 ευρώ, η σύνταξη αυξάνεται από 974 σε 1.029 ευρώ, με κέρδος 55 ευρώ και αναδρομικά 4.510 ευρώ.

Με μισθό 1.495 ευρώ, ανεβαίνει από 1.035 σε 1.096 ευρώ, με αύξηση 61 ευρώ και αναδρομικά 5.002 ευρώ.

Με μισθό 1.650 ευρώ, διαμορφώνεται από 1.096 σε 1.163 ευρώ, με κέρδος 67 ευρώ και αναδρομικά 5.494 ευρώ.

Με μισθό 1.805 ευρώ, αυξάνεται από 1.157 σε 1.231 ευρώ, με μηνιαίο όφελος 74 ευρώ και αναδρομικά 6.068 ευρώ.

Με μισθό 1.960 ευρώ, ανεβαίνει από 1.218 σε 1.298 ευρώ, με αύξηση 80 ευρώ και αναδρομικά 6.560 ευρώ.

Με μισθό 2.115 ευρώ, η νέα σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.365 ευρώ, από 1.279 ευρώ, με μηνιαίο κέρδος 86 ευρώ και αναδρομικά 7.052 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά είναι επίσης μεικτά, προ κρατήσεων και φόρου.

Τι συμβαίνει όταν η διόρθωση οδηγεί σε μείωση

Τα λάθη στις αρχικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν οδηγούν πάντοτε σε αύξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νέος υπολογισμός μπορεί να μειώσει το ποσό που καταβάλλεται.

Προτεραιότητα δίνεται στις υποθέσεις όπου η διόρθωση παράγει θετικό αποτέλεσμα για τον συνταξιούχο. Όταν διαπιστώνεται ότι ο επανυπολογισμός θα επιφέρει μείωση, η διαδικασία παγώνει και η υπόθεση υποβάλλεται σε νέο έλεγχο.

Η πρακτική αυτή αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η ολοκλήρωση του συνόλου των εκκρεμών υποθέσεων απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς τα στοιχεία κάθε σύνταξης πρέπει να επανεξετάζονται πριν οριστικοποιηθεί το νέο ποσό.

Τα συχνότερα λάθη στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις

Οι πιο συχνές ανακρίβειες αφορούν τον χρόνο ασφάλισης, καθώς σε αρκετές αποφάσεις έχουν προσμετρηθεί λιγότερες ημέρες ή έτη από εκείνα που πραγματικά είχαν διανύσει οι ασφαλισμένοι.

Ένα σημαντικό μέρος των προβλημάτων συνδέεται με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Σε ορισμένες περιπτώσεις, στοιχεία που δεν έχουν οριστικοποιηθεί χρησιμοποιούνται για την έκδοση της σύνταξης, ενώ άλλες περίοδοι ασφάλισης που διαθέτει ο δικαιούχος δεν εμφανίζονται καθόλου στο σύστημα.

Οι συγκεκριμένες παραλείψεις διορθώνονται με την έκδοση νέας απόφασης και τον καθορισμό νέου ποσού σύνταξης. Η μεταβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την αρχική σύνταξη όσο και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από το 2023 και μετά.