Διεθνές Απολυτήριο: Τα 13 σχολεία που ανοίγουν τον δρόμο

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Από τον Σεπτέμβριο του 2026, δεκατρία δημόσια λύκεια της χώρας θα εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), εισάγοντας για πρώτη φορά το Διεθνές Απολυτήριο στη δημόσια εκπαίδευση.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών και να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού σχολείου.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα IB συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με ιδιωτικά σχολεία και αποτελούσε επιλογή μαθητών που στόχευαν σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με την επέκτασή του στο δημόσιο σχολείο επιχειρείται να δοθεί πρόσβαση σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών και σε μαθητές που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Τι διαφοροποιεί το International Baccalaureate

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά βασίζεται σε διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών φοίτησης και περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις, ομαδικές δραστηριότητες, κοινωνική συμμετοχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.

Για ποιά ποιότητα εκπαίδευσης μιλάμε, όταν τα σχολεία ανοίγουν κάθε χρόνο με κενά;

Αντίθετα, το ελληνικό λύκειο εξακολουθεί να έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τις Πανελλαδικές, όπου η τελική αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στις γραπτές εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης.

Οι πρώτες 13 δημόσιες σχολικές μονάδες

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δεκατρία δημόσια λύκεια, μεταξύ των οποίων Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τον Βόλο. Η επιλογή τους βασίστηκε στην εμπειρία τους σε καινοτόμες δράσεις, στις διεθνείς συνεργασίες και στη δυνατότητα υποστήριξης ενός απαιτητικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

IB ή Πανελλαδικές;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που αναμένεται να απασχολήσει μαθητές και γονείς είναι ποια εκπαιδευτική διαδρομή ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους κάθε παιδιού.

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Οι Πανελλαδικές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό δρόμο για την εισαγωγή στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, ενώ το IB αποτελεί πρόγραμμα ιδιαίτερα προσανατολισμένο σε σπουδές στο εξωτερικό. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα δεν θεωρείται ευκολότερο, καθώς απαιτεί συνεχή και συστηματική εργασία σε όλη τη διάρκεια των δύο ετών φοίτησης.

Τι ισχύει για την εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ

Η φοίτηση στο πρόγραμμα International Baccalaureate δεν εξασφαλίζει πρόσβαση στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η εισαγωγή στα ΑΕΙ εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω του ισχύοντος εθνικού συστήματος, ενώ το IB μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για όσους επιδιώκουν την εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το IB Diploma εξομοιώνεται με το ελληνικό απολυτήριο Λυκείου.