Προσωπικός Βοηθός: Σε μόνιμη βάση το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ ετησίως

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Μόνιμος ο «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Σε μόνιμη βάση περνά το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για τα άτομα με αναπηρία, αποκτώντας πανελλαδική εφαρμογή και σταθερή χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η εξέλιξη αυτή επεκτείνει τη δράση σε ολόκληρη τη χώρα, με ετήσιο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης στις καθημερινές τους ανάγκες. Ο ίδιος ο ωφελούμενος επιλέγει τον Προσωπικό Βοηθό του και καθορίζει το είδος της βοήθειας που χρειάζεται, ανάλογα με τις προσωπικές του συνθήκες.

Σε ποιους τομείς παρέχεται υποστήριξη

Η υποστήριξη μπορεί να αφορά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

την καθημερινή διαβίωση στο σπίτι,

την εργασία,

τις σπουδές,

τις μετακινήσεις,

τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Η χρηματοδότηση καλύπτει την αμοιβή των Προσωπικών Βοηθών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση για δικαιούχους που επιλέγουν να συγκατοικούν με τον βοηθό τους.

Τι ισχύει για τους ήδη ωφελούμενους

Όσοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και έκαναν χρήση της υπηρεσίας για τουλάχιστον 60 ημέρες, διατηρούν τη συμμετοχή τους χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Κατά την πιλοτική φάση είχαν ενταχθεί συνολικά:

1.825 άτομα με αναπηρία

3.043 Προσωπικοί Βοηθοί

Πώς θα γίνονται οι νέες εντάξεις

Για τους νέους ενδιαφερόμενους προβλέπεται σύστημα μοριοδότησης, με τα κριτήρια επιλογής να βασίζονται σε κοινωνικά και εισοδηματικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να καθορίζεται η σειρά ένταξης στο πρόγραμμα.

Δικαιούχος της δράσης είναι ο ΟΠΕΚΑ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η καθιέρωση του προγράμματος σε μόνιμη βάση αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προσφέροντας σταθερή πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και διευκολύνοντας την αυτόνομη διαβίωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων.