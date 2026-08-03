Πόθεν Έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

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Πόθεν Έσχες 2026: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ορθή συμπλήρωση και ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων αποτελούν βασική ευθύνη των υπόχρεων, καθώς τυχόν παραλείψεις ή λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η διαδικασία υποβολής

Για την υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να συνδεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ με τους προσωπικούς τους κωδικούς, να επιλέξουν το σωστό έτος δήλωσης και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων που εμφανίζονται αυτόματα στην εφαρμογή.

Τι πρέπει να ελέγξουν

Η αυτόματη προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση ελέγχου της δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να έχουν καταχωριστεί σωστά όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα αντίστοιχα ποσά.

Αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να γίνει και για επενδυτικά προϊόντα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Ανάλογα με την περίπτωση, στη δήλωση περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, ο υπόχρεος οφείλει να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία πριν από την οριστικοποίηση, καθώς ο ίδιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης.

Δυνατότητα διορθώσεων

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τη διόρθωση λαθών ή την προσθήκη στοιχείων που παραλείφθηκαν.

Η τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί εντός 30 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας, με βασική προϋπόθεση η αρχική δήλωση να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 24 Οκτωβρίου.

Τι ισχύει για τα παράβολα

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης δεν επιβαρύνεται με παράβολο.

Αντίθετα, στις εκπρόθεσμες δηλώσεις προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης. Για καθυστέρηση έως 30 ημέρες, το ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 50 ή 200 ευρώ, ενώ μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει το σχετικό ηλεκτρονικό παράβολο προς εξόφληση.