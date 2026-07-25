Πληρωμές σε συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ημερομηνίες
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Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα καταβολής για τις συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2026- Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως και στις προηγούμενες καταβολές, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Συντάξεις Αυγούστου 2026
Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
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Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς (από 1ης Ιανουαρίου 2017 και μετά).
Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
Θα πληρωθούν:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για ασφαλισμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
Θα καταβληθούν:
Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων).
Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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