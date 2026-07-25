Πληρωμές σε συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ημερομηνίες

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Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα καταβολής για τις συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2026- Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως και στις προηγούμενες καταβολές, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Αυγούστου 2026

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

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Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς (από 1ης Ιανουαρίου 2017 και μετά).

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

Θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για ασφαλισμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων).

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.