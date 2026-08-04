Αυτός θα είναι ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο 2026

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Πιο ξεκάθαρη αρχίζει να γίνεται η εικόνα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός με κατεύθυνση Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Περιβαλλοντικές Σπουδές και την Κλιματική Αλλαγή, παρουσιάζει τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεσοπρόθεσμη πρόγνωση που βασίζεται στα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα.

Στο μεσοπρόθεσμο δελτίο καιρού που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα youweather.com, ο Δημήτρης Καμπόλης αναφέρει ότι το διάστημα από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου διαμορφώνεται σε τρεις βασικές φάσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, από τις 4 έως και τις 11 Αυγούστου αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις τιμές να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, το διήμερο 8 και 9 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης θερμικής αστάθειας, κυρίως στα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Για το διάστημα από τις 12 έως και τις 15 Αυγούστου, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι η θερμοκρασία πιθανότατα θα υποχωρήσει, επιστρέφοντας κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής. Την ίδια περίοδο δεν αποκλείεται να σημειωθεί αστάθεια στα βορειοδυτικά της χώρας, ενώ, όπως επισημαίνει, στις 14 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης εντονότερης θερμικής αστάθειας.

Όσον αφορά το δεύτερο μισό του μήνα, ο Δημήτρης Καμπόλης αναφέρει ότι από τις 16 έως τις 19 Αυγούστου διαφαίνεται νέα πιθανή άνοδος της θερμοκρασίας. Ωστόσο, σημειώνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των βασικών προγνωστικών μοντέλων, καθώς το GFS εμφανίζει σαφώς θερμότερο σενάριο, ενώ το ECMWF διατηρεί τις θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα ensembles των μοντέλων GFS και ECMWF και ενδέχεται να μεταβληθούν όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς πρόκειται για μεσοπρόθεσμη πρόγνωση.