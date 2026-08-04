Πυρκαγιές: Σε επιφυλακή το Υπουργείο Παιδείας – Τι ανέφερε για τα σχολεία

Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όσους δεν έχουν εκδώσει νέο δελτίο να χρειάζονται διαβατήριο.

Έως τις 5 Αυγούστου 2026 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα voucher σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τις πολύτεκνες οικογένειες να εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια της ΕΚΤ

Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να επισημαίνει ότι η κάλυψη όλων των κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κυβέρνηση εξετάζει πακέτο παρεμβάσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ, με τις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση, την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Μέχρι σήμερα στις 23:59 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη της Σταθερές Συγκοινωνίες Αθηνών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) για την κάλυψη 13 μόνιμων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.

Ζαχαράκη: Νέο πρόγραμμα FinStart για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων σε 40.000 μαθητές

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Έως τις 31 Αυγούστου ο δεύτερος κύκλος πληρωμών των 150 ευρώ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), με την ατζέντα να περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίες προσφέρουν εκπαίδευση και αμειβόμενη πρακτική σε ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων, μετά την παράταση που δόθηκε στην αρχική προθεσμία εφαρμογής.

Μόνιμος ο «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πόθεν Έσχες 2026: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

International Baccalaureate: Για πρώτη φορά το Διεθνές Απολυτήριο στα δημόσια σχολεία

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις υπό τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Με δύο ξεχωριστές προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ ενεργοποιείται η διαδικασία για 5.487 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, με τις αιτήσεις προτίμησης να υποβάλλονται στο ΟΠΣΥΔ από τις 5 έως και τις 10 Αυγούστου 2026.

Η φοιτητική στέγη μετατρέπεται σε ολοένα μεγαλύτερη οικονομική δοκιμασία για χιλιάδες οικογένειες, καθώς τα υψηλά ενοίκια, η περιορισμένη προσφορά μικρών κατοικιών και οι ανεπαρκείς φοιτητικές εστίες ανεβάζουν το μηνιαίο κόστος σπουδών ακόμη και πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν αυξήσεις και αναδρομικά από τους 37.003 εκκρεμείς επανυπολογισμούς του ΕΦΚΑ, με τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις να μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.

Πυρκαγιές: Σε επιφυλακή το Υπουργείο Παιδείας – Τι ανέφερε για τα σχολεία

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Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις υπό τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.