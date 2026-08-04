Πυρκαγιές: Σε επιφυλακή το Υπουργείο Παιδείας – Τι ανέφερε για τα σχολεία
Πίνακας περιεχομένων
Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις υπό τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Στις τηλεδιασκέψεις συμμετείχαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, καθώς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο την αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στις σχολικές μονάδες των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.
Αντίστοιχη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές της Κρήτης.
Από την ενημέρωση προέκυψε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζητήματα ή ζημιές που να επηρεάζουν τις σχολικές μονάδες ή τον προγραμματισμό για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Νέα υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς» για άμεσες επισκευές στα σχολεία
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους οικείους Δήμους, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη που ενδέχεται να προκύψει.
Έχει, επίσης, διασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητα για την παροχή ψυχολογικής και υποστηρικτικής συνδρομής σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της σχολικής κοινότητας, όπου και εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της σχολικής κοινότητας και η απρόσκοπτη προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.
Νέα λουκέτα σε 33 σχολεία – Το δημογραφικό «σβήνει» τα χωριά
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr