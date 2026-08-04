Υπουργείο Τουρισμού: 1.055 θέσεις σε ΣΑΕΚ Τουρισμού και Σχολές Ξεναγών

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Δύο νέες προκηρύξεις του Υπουργείου Τουρισμού ανοίγουν συνολικά 1.055 θέσεις στις Πειραματικές ΣΑΕΚ Τουρισμού και στις Σχολές Ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028.

Υπουργείο Τουρισμού: 1.055 θέσεις σε ΣΑΕΚ Τουρισμού και Σχολές Ξεναγών

Οι ΣΑΕΚ Τουρισμού και οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού ενισχύονται με συνολικά 1.055 νέες θέσεις, μέσα από δύο προκηρύξεις που υπέγραψε η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή.

Οι δύο διαδικασίες αφορούν την εισαγωγή καταρτιζομένων στις οκτώ Πειραματικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού και νέων σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου.

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976 θέσεις στις Πειραματικές ΣΑΕΚ Τουρισμού

Η πρώτη προκήρυξη προβλέπει την εισαγωγή 976 καταρτιζομένων στις οκτώ Πειραματικές ΣΑΕΚ Τουρισμού.

Οι συγκεκριμένες δομές προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 4 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω του ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

79 θέσεις στις Σχολές Ξεναγών

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά την εισαγωγή 79 νέων σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028.

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

30 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

23 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης

26 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 17 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού.

Θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση

Οι Σχολές Ξεναγών συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική κατάρτιση, με στόχο την προετοιμασία επαγγελματιών που θα παρουσιάζουν τον πολιτισμό, την ιστορία και την τουριστική ταυτότητα της χώρας.

Αντίστοιχα, οι Πειραματικές ΣΑΕΚ Τουρισμού προσανατολίζονται στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου.

Η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, υπογράμμισε ότι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού εξαρτώνται πρωτίστως από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην ουσιαστικότερη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την προετοιμασία των δύο προκηρύξεων και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψηφίους.