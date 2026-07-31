Συνταξιοδότηση: Πώς θα βγείτε έως 7 χρόνια νωρίτερα

Πίνακας περιεχομένων

Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να κατατεθεί νωρίτερα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, όταν πλησιάσει η ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον μισθό που είχε ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η εξαγορά του επιπλέον χρόνου οδηγεί όχι μόνο σε έξοδο έως και επτά χρόνια πριν από το γενικό όριο των 67 ετών, αλλά και σε αισθητά υψηλότερη σύνταξη.

Τα παραδείγματα δείχνουν ότι το μηνιαίο όφελος μπορεί να κυμανθεί από 212 έως 382 ευρώ, ανάλογα με τις συντάξιμες αποδοχές και τα χρόνια που αναγνωρίζονται. Παρότι το κόστος εξαγοράς μπορεί να είναι σημαντικό, η απόσβεσή του επιτυγχάνεται μέσα σε λίγα χρόνια μέσω της αύξησης της σύνταξης ή με παρακράτηση μέρους της συνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Πλήρης σύνταξη στα 62 με συμπλήρωση 40ετίας

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μισθωτού ηλικίας 62 ετών, ο οποίος έχει 37 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 3.250 ευρώ. Χωρίς αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη 1.690 ευρώ, καθώς δεν συμπληρώνει την απαιτούμενη 40ετία. Στο ποσό αυτό, η εθνική σύνταξη μειώνεται από τα 446,87 ευρώ στα 312,8 ευρώ λόγω του σχετικού πέναλτι.

Πληρωμές σε συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ημερομηνίες

Εάν αναγνωρίσει τρία πλασματικά έτη, συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης και δικαιούται πλήρη σύνταξη 2.072 ευρώ. Η μηνιαία διαφορά ανέρχεται σε 382 ευρώ, ενώ το κόστος της εξαγοράς φτάνει τα 23.400 ευρώ. Με βάση την αύξηση της σύνταξης, το ποσό αποσβένεται σε περίπου πέντε χρόνια.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, αντί της άμεσης καταβολής, να επιλέξει συμψηφισμό με παρακράτηση του 25% της σύνταξής του. Στην περίπτωση αυτή, θα παρακρατούνται 518 ευρώ τον μήνα και η εξόφληση θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και οκτώ μήνες. Για το συγκεκριμένο διάστημα θα λαμβάνει 1.554 ευρώ και, μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, το ποσό θα επανέλθει στα 2.072 ευρώ.

Κέρδος 212 ευρώ με εξαγορά δύο ετών

Σε δεύτερο παράδειγμα, μισθωτός 62 ετών με 38 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.525 ευρώ μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη ύψους 998 ευρώ.

Με την αναγνώριση δύο πλασματικών ετών συμπληρώνει 40ετία και η πλήρης σύνταξή του διαμορφώνεται στα 1.209 ευρώ, αυξημένη κατά 212 ευρώ τον μήνα. Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε 7.320 ευρώ και αποσβένεται σε δύο χρόνια και εννέα μήνες.

Εάν επιλέξει την παρακράτηση του 25%, θα αφαιρούνται 293 ευρώ τον μήνα και η εξόφληση θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και έναν μήνα. Μέχρι τότε θα λαμβάνει 907 ευρώ, ενώ στη συνέχεια η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.209 ευρώ.

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στο ψαλίδι της 3ετίας, οι 4 αλλαγές

Πώς υπολογίζεται το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το κόστος αναγνώρισης υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει.

Για το 2026, μετά την αύξηση κατά 2,5%, το μηνιαίο κόστος ξεκινά από 185,09 ευρώ για τους ασφαλισμένους της πρώτης κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται περίπου οκτώ στους δέκα επαγγελματίες, και μπορεί να φτάσει έως τα 597,06 ευρώ για όσους έχουν επιλέξει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ενδεικτικά, ελεύθερος επαγγελματίας της πρώτης κατηγορίας που εξαγόραζε τρία χρόνια το 2020 πλήρωνε 155 ευρώ τον μήνα και συνολικά 5.580 ευρώ. Για αντίστοιχη αίτηση το 2026, το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 185,09 ευρώ και το συνολικό κόστος σε 6.663 ευρώ.

Τι πληρώνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η βάση υπολογισμού είναι η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης εργαζομένου και εργοδότη, δηλαδή το 20% των αποδοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού κειμένου, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, το ελάχιστο μηνιαίο κόστος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ανέρχεται σε 184 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό αφορά κυρίως εργαζομένους με μειωμένο ωράριο και αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό, καθώς οι περισσότεροι μισθωτοί καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά λόγω υψηλότερων αποδοχών.

Σε σύγκριση με το 2020, η εξαγορά έχει γίνει ακριβότερη. Μισθωτός που τότε αμειβόταν με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ πλήρωνε 130 ευρώ τον μήνα και 4.680 ευρώ για την αναγνώριση τριών ετών. Σήμερα, για τον ίδιο χρόνο αναγνώρισης, το κόστος που αναφέρεται ανέρχεται σε 184 ευρώ τον μήνα και 6.624 ευρώ συνολικά.

Η διαφορά μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα, μετά την υποβολή της αίτησης ξεκινά και η υποχρέωση πληρωμής του πλασματικού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η εξαγορά μπορεί να είναι συμφερότερη όταν πραγματοποιείται νωρίς και πριν από πιθανή αύξηση των αποδοχών, καθώς η άνοδος του μισθού αυξάνει αντίστοιχα και το κόστος.

Οι τρεις τρόποι εξόφλησης

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις τρόπους πληρωμής του ποσού εξαγοράς:

με μηνιαίες δόσεις,

με παρακράτηση του 25% της σύνταξης,

με εφάπαξ καταβολή.

Στην εφάπαξ πληρωμή προβλέπεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος που αναγνωρίζεται. Για παράδειγμα, η εξαγορά τριών ετών συνοδεύεται από έκπτωση 6%, ενώ για διάστημα δύο ετών και έξι μηνών η έκπτωση περιορίζεται στο 4%, καθώς υπολογίζεται μόνο για τα δύο πλήρη έτη.