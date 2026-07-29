Συντάξεις: Ποιά είναι τα σενάρια για ενίσχυση εισοδήματος, επίδομα 400 ευρώ και ελαφρύνσεις στις κρατήσεις

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Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της κυβέρνησης ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) βρίσκονται οι συνταξιούχοι, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Οι υπό εξέταση ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις σε μόνιμες οικονομικές ενισχύσεις, διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και αλλαγές στις κρατήσεις των συντάξεων, με στόχο την άμβλυνση των απωλειών που έχουν καταγράψει οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, στο τραπέζι βρίσκονται η αύξηση του ετήσιου επιδόματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΑΣ), ακόμη και η επέκταση των δικαιούχων των ενισχύσεων, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται πριν από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων, καθώς τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συντάξεις δεν ακολούθησαν τον ίδιο ρυθμό αύξησης με τους μισθούς τα τελευταία χρόνια.

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Από το 2019 έως το 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός ενισχύθηκε συνολικά κατά 39,4%. Αντίθετα, οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, μετά την άρση του πολυετούς «παγώματος», διαμορφώθηκαν σωρευτικά στο 15,5%, την ώρα που ο συνολικός πληθωρισμός έφτασε περίπου στο 23%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς αρκετοί δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις που προβλέφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Οι απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας

Στον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου λαμβάνονται υπόψη και οι μεγάλες περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις την περίοδο 2010-2018, όταν σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις κυμάνθηκαν από 20% έως και 45%.

Μετά το «πάγωμα» των αυξήσεων έως και το 2022, οι συνταξιούχοι έλαβαν αύξηση 7,75% το 2023, 3% το 2024 και αυξήσεις περίπου 2,4% τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι συνολικές αυξήσεις εξακολουθούν να υπολείπονται της ανόδου του κόστους ζωής.

Στο τραπέζι αύξηση του ετήσιου επιδόματος

Το βασικότερο σενάριο αφορά την αύξηση του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Σήμερα το επίδομα ανέρχεται στα 300 ευρώ, ενώ εξετάζεται η αύξησή του στα 400 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται και ένα πιο ενισχυμένο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το ετήσιο βοήθημα θα φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446,87 ευρώ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μία πρόσθετη ετήσια εθνική σύνταξη.

Ανάλογα με την τελική επιλογή, το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται από περίπου 200 έως 300 εκατ. ευρώ.

Εξετάζεται η διεύρυνση των δικαιούχων

Παράλληλα με την αύξηση του ποσού, εξετάζεται και η επέκταση του μέτρου σε περισσότερους συνταξιούχους.

Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται η ένταξη και συνταξιούχων ηλικίας κάτω των 65 ετών, οι οποίοι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχες οικονομικές δυσκολίες.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται και η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), με στόχο τη μείωση των κρατήσεων και την αύξηση των καθαρών αποδοχών.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η εισφορά δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της κύριας σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.

Για παράδειγμα, σε σύνταξη ύψους 2.200 ευρώ, η κράτηση θα υπολογίζεται μόνο στα 732 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Σενάρια και για τις επικουρικές συντάξεις

Παρεμβάσεις εξετάζονται και στις επικουρικές συντάξεις, όπου βρίσκεται στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης της αντίστοιχης εισφοράς.

Παράλληλα, το θέμα της ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις συνδέεται και με τις εξελίξεις σε εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες, καθώς αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης.

Οι αποφάσεις πριν από τη ΔΕΘ

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα, ώστε το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει τόσο το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων όσο και το εύρος των αλλαγών που θα εφαρμοστούν για τη στήριξη περίπου δύο εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Με πληροφορίες από το mononews