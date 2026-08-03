Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου από το 2027 – Οι αλλαγές και οι νέες προδιαγραφές
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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων, μετά την παράταση που δόθηκε στην αρχική προθεσμία εφαρμογής.
Το νέο πλαίσιο αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, και προβλέπει την υιοθέτηση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164:2022.
Η μετάθεση της εφαρμογής κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Τι προβλέπουν οι νέες προδιαγραφές
Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, το φαρμακείο του οχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 υποχρεωτικά είδη, μεταξύ των οποίων κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένους επιδέσμους και υγρά μαντιλάκια, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα που συνοδεύει την απόφαση.
Το νέο κιτ δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή θήκη πρώτων βοηθειών, αλλά ως ένας ολοκληρωμένος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Ανθεκτικό και πιστοποιημένο
Οι νέες προδιαγραφές προβλέπουν ότι το περίβλημα του φαρμακείου θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε σκόνη, υγρασία και έλαια, ενώ όλα τα υλικά που περιλαμβάνει οφείλουν να φέρουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745).
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τακτικό έλεγχο των αποστειρωμένων υλικών, καθώς η διάρκεια ισχύος της αποστείρωσής τους είναι συνήθως πέντε έτη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους όταν λήγουν.
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