Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου από το 2027 – Οι αλλαγές και οι νέες προδιαγραφές

Πληρωμές συνολικού ύψους 140,94 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με 192.717 δικαιούχους να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα, παροχές, εφάπαξ και ενισχύσεις απασχόλησης.

Μέτρα οικονομικής στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και τη Βοιωτία προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, πλήρη αποζημίωση για τις κατεστραμμένες κατοικίες και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

Προβληματισμοί για τη βαθμολόγηση, το 10% και το Εθνικό Απολυτήριο

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί υποχρεωτική αργία, με την αμοιβή όσων εργαστούν στις 15 Αυγούστου να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους και το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Επίδομα βαρηκοΐας – κώφωσης: Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι μετά τις αλλαγές

Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όσους δεν έχουν εκδώσει νέο δελτίο να χρειάζονται διαβατήριο.

Έως τις 5 Αυγούστου 2026 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα voucher σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τις πολύτεκνες οικογένειες να εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια της ΕΚΤ

Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να επισημαίνει ότι η κάλυψη όλων των κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κυβέρνηση εξετάζει πακέτο παρεμβάσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ, με τις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση, την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Μέχρι σήμερα στις 23:59 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη της Σταθερές Συγκοινωνίες Αθηνών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) για την κάλυψη 13 μόνιμων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.

Ζαχαράκη: Νέο πρόγραμμα FinStart για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων σε 40.000 μαθητές

Δούκας: Νέα υπηρεσία «Ο μηχανικός της γειτονιάς» για άμεσες παρεμβάσεις στα σχολεία

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Έως τις 31 Αυγούστου ο δεύτερος κύκλος πληρωμών των 150 ευρώ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), με την ατζέντα να περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίες προσφέρουν εκπαίδευση και αμειβόμενη πρακτική σε ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων, μετά την παράταση που δόθηκε στην αρχική προθεσμία εφαρμογής.

Μόνιμος ο «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πόθεν Έσχες 2026: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου από το 2027 – Οι αλλαγές και οι νέες προδιαγραφές

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων, μετά την παράταση που δόθηκε στην αρχική προθεσμία εφαρμογής.