ΔΥΠΑ: Δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια για μακροχρόνια ανέργους κοντά στη σύνταξη – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ

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Δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια για μακροχρόνια ανέργους κοντά στη σύνταξη – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του άρθρου 67 του νόμου 5239/2025, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για διάστημα έως πέντε ετών, χωρίς να επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης, η οποία στοχεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ασφαλισμένων που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός σύνταξης λόγω έλλειψης ενσήμων. Όπως αναφέρει ο ΟΤ, η χρηματοδότηση των εισφορών καλύπτεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Καταργούνται τα σταθερά ηλικιακά όρια

Η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης για μακροχρόνια ανέργους εφαρμόζεται από το 2000, ωστόσο η νέα νομοθετική παρέμβαση αλλάζει βασικές προϋποθέσεις ένταξης.

Μέχρι σήμερα ίσχυαν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα 62 έτη για τους περισσότερους ασφαλισμένους και στα 57 έτη για όσους υπάγονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ παλαιότερα προβλέπονταν το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες.

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Με τη νέα ρύθμιση, τα συγκεκριμένα όρια καταργούνται. Πλέον, προϋπόθεση αποτελεί ο ασφαλισμένος να απέχει έως πέντε χρόνια από το ελάχιστο όριο ηλικίας που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, όπως αυτό ισχύει για την ασφαλιστική του κατηγορία.

Ποιοι μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους

Η αλλαγή αφορά ασφαλισμένους που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας και χρειάζονται έως πέντε ακόμη χρόνια ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από πόρους της ΔΥΠΑ, διατηρώντας ενεργό τον ασφαλιστικό τους χρόνο μέχρι τη συνταξιοδότηση.

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Δυνατότητα αξιοποίησης πλασματικών ετών

Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ προβλέπει ακόμη ότι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη, αλλά συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση μόνο για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης, μπορούν πλέον, με έγγραφη δήλωσή τους, να διακόψουν την προαιρετική ασφάλιση και να καλύψουν τον υπολειπόμενο χρόνο μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να επιταχύνει την απονομή της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση του χρόνου προαιρετικής ασφάλισης.

Ο χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση σύνταξης γήρατος, αλλά μπορεί να ληφθεί υπόψη και για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι νέες διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 5239/2025.

Όπως αναφέρει ο ΟΤ, ολόκληρη η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους.