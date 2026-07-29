Ανατροπή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου – Τι θα γίνει με τις πληρωμές

Οριακή άνοδο κατέγραψαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Καιρός: Ισχυρό μελτέμι έως τις αρχές Αυγούστου – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Δωρεάν στέγαση σε γιατρούς και νοσηλευτές σε πέντε νησιά – Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί τον επιστημονικό πυλώνα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε για ένα σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο σχολείο»

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να είναι οι μη μισθωτοί και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με νέα υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως.

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2026Α για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Σφοδρή κριτική στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ασκούν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ), με αφορμή τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 και τις 9.739 κενές θέσεις που καταγράφηκαν στα δημόσια πανεπιστήμια.

Έντονες αιχμές για το νέο σχολικό βιβλίο: «Η Παιδεία δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκδοτικών συμφερόντων»

Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ.

Όλα όσα θα ισχύσουν φέτος για το πρόγραμμα.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει έντονες πιέσεις προς τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια συγχωνεύσεων και περικοπής τμημάτων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις για την Τράπεζα Θεμάτων στα ΕΠΑΛ για το νέο σχολικό έτος

Νέα προκήρυξη στον Δήμο Αθηναίων: 61 θέσεις εργασίας - Όλες οι λεπτομέρειες

Την εκτίμησή του για την εξέλιξη του καιρού τον Αύγουστο δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός με κατεύθυνση Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας και MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής, μέσα από το μεσοπρόθεσμο δελτίο καιρού που δημοσιεύθηκε στο YouWeather.com.

Συνεχίζονται έως τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα voucher, με το ενδιαφέρον των δικαιούχων να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της κυβέρνησης ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) βρίσκονται οι συνταξιούχοι, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερες τιμές στην αντλία.

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των πολιτών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία ρύθμισης σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ανατροπή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου – Τι θα γίνει με τις πληρωμές

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Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να είναι οι μη μισθωτοί και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες κύριων και επικουρικών συντάξεων.