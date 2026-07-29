Ανατροπή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου – Τι θα γίνει με τις πληρωμές
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Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να είναι οι μη μισθωτοί και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον ν. 4387/2016, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Οι υπόλοιπες καταβολές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 για τους μισθωτούς. Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις ημερομηνίες πληρωμής ανά κατηγορία, ώστε να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Νωρίτερα στα ΑΤΜ
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συντάξεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Συγκεκριμένα:
Οι συντάξεις που θα πληρωθούν στις 26 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου.
Οι συντάξεις που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.
Η ακριβής ώρα πίστωσης διαφέρει ανά τράπεζα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταθέσεις ολοκληρώνονται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας στους συνταξιούχους τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα χρήματά τους.
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