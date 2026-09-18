Χαλκιδική: 17χρονος νοσηλεύεται διασωλημένος – Έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο

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Ο 17χρονος μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς από την πτώση χτύπησε το κεφάλι του.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διεκομίσθη σήμερα το πρωί ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο μαθητής κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται δασωληνωμένος.

Σύμφωνα με το emakedonia η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχει χτυπήσει και στο κεφάλι, με τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.