Χαλκιδική: 17χρονος νοσηλεύεται διασωλημένος – Έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο
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Ο 17χρονος μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς από την πτώση χτύπησε το κεφάλι του.
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διεκομίσθη σήμερα το πρωί ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο μαθητής κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται δασωληνωμένος.
Σύμφωνα με το emakedonia η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχει χτυπήσει και στο κεφάλι, με τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.
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