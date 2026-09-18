Θάνατος 16χρονης: Δεν έγιναν μαθήματα στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης – Σήμερα η κηδεία της

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Ψυχολόγοι βρέθηκαν στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, ενώ σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.

Βαρύ είναι το κλίμα στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στις τουαλέτες του σχολείου.

Μία ημέρα μετά, το βάρος πέφτει στη στήριξη της σχολικής κοινότητας, με ψυχολόγους να βρίσκονται στο Λύκειο για τους συμμαθητές της 16χρονης, ενώ αποφασίστηκε να μη γίνουν μαθήματα. Η κηδεία της μαθήτριας θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα.

Ψυχολόγοι στο σχολείο για τους μαθητές

Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν σήμερα το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της συμμαθήτριάς τους.

Παράλληλα, τα παιδιά ενημερώθηκαν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρχει δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης για όποιον μαθητή ή μαθήτρια αισθανθεί ότι τη χρειάζεται.

Χωρίς μαθήματα το Λύκειο

Η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν σήμερα μαθήματα.

Η σχολική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της 16χρονης, ενώ η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για τις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 16χρονη εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στις τουαλέτες του σχολείου.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.