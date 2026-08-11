Στο νοσοκομείο 6χρονος με εντολή εισαγγελέα – Λουόμενη είδε τη μητέρα του να τον χαστουκίζει

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Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή ένα 6χρονο αγόρι, μετά από καταγγελία για περιστατικό κακοποίησης σε παραλία της Αιγιάλειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/8), μπροστά σε άλλους λουόμενους. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε, όπως αναφέρει το flamis, η μητέρα του παιδιού φέρεται να χτύπησε τον 6χρονο, με αυτόπτη μάρτυρα να ενημερώνει τις Αρχές.

Η γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία κατήγγειλε ότι είδε τη μητέρα να χαστουκίζει με δύναμη το παιδί της. Αμέσως μετά επικοινώνησε με την Αστυνομία, με άνδρες των Αρχών να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη και των δύο γονέων.

Μετά την καταγγελία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή για την απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον και τη μεταφορά του στο Καραμανδάνειο, έως ότου διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι δύο γονείς αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, ενώ το 6χρονο αγόρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του την αδελφή του.