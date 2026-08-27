ΣΟΚ! Συνελήφθη καθηγητής για σχέση με 14χρονη μαθήτρια

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Στη σύλληψη 49χρονου καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία πρώην μαθήτριάς του ότι προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Ο συλληφθείς κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι στον εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Ο 48χρονος καθηγητής παραδέχτηκε τη «σχέση» ισχυριζόμενος ότι το έκανε γιατί ήταν ερωτευμένος με την ανήλικη

Η 18χρονη σήμερα κοπέλα, η οποία έχει υποβάλει μήνυση, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι γενετήσιες πράξεις συνεχίστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής της, τον περασμένο Μάιο. Επίσης, δήλωσε ότι ο καθηγητής την είχε παροτρύνει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι, ωστόσο ισχυρίστηκε πως προχώρησε σε αυτήν επειδή ήταν ερωτευμένος.

Πάτρα: Πορνογραφικό υλικό στο κινητό του 49χρονου

Όπως αναφέρει το thebest.gr, οι πράξεις λάμβαναν χώρα τόσο εκεί όπου γίνονταν τα σχολικά μαθήματα όσο και κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων στην κατοικία της, στην Πάτρα.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η αστυνομική έρευνα. Χθες το πρωί, στελέχη της Ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο κατοικίες στην Αχαΐα που συνδέονται με τον εκπαιδευτικό, ενώ στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να εντοπίστηκε και να κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με την καταγγέλλουσα από την περίοδο κατά την οποία ήταν ανήλικη.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι συσκευές αναμένεται να εξεταστούν στα αρμόδια εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ανακτηθούν και να αξιολογηθούν τα δεδομένα τους, αλλά και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία ή υλικό που αφορά άλλους ανηλίκους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εις βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν σε πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.