Ανησυχητικά στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους – 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης σε έξι μήνες

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Αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ μεταξύ ανηλίκων, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως αναφέρει, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 650 παιδιά ηλικίας έως 16 ετών προσήλθαν στα επείγοντα παιδιατρικών τμημάτων και παιδιατρικών νοσοκομείων έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Τα στοιχεία έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο με αφορμή τον θάνατο ανήλικης στο Γκάζι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, διασώστες είχαν εντοπίσει το κορίτσι έξω από μπαρ, στο πεζοδρόμιο, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει παράλληλα την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στην πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, ενώ καταγγέλλει περιστατικά κατά τα οποία νεαρά άτομα που χάνουν τις αισθήσεις τους μέσα σε καταστήματα μεταφέρονται εκτός αυτών πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρακτική αυτή μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των ανηλίκων, καθώς πολύτιμος χρόνος μπορεί να χαθεί μέχρι να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Περίπου 1.000 παιδιά στα νοσοκομεία το 2025

Τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αφορούν παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, τα οποία εξετάζονται ή νοσηλεύονται σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων και στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, περίπου 1.000 ανήλικοι προσήλθαν στα νοσοκομεία με σοβαρότερα ή ηπιότερα προβλήματα υγείας που συνδέονταν με την κατανάλωση αλκοόλ.

Ορισμένα από τα περιστατικά χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή σε νοσοκομειακές κλινικές, ενώ η πλειονότητα αντιμετωπίστηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, καταγράφηκαν επίσης λίγοι θάνατοι.

Από το σύνολο των περιστατικών του 2025, περίπου 400 παιδιά προσήλθαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, το Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ακόμη ότι αρκετοί ανήλικοι δηλώνουν πως είχαν καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασής τους δημιουργεί, κατά τον ίδιο, υποψίες για κατανάλωση νοθευμένων ποτών.

650 περιστατικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καθώς τα περιστατικά δεν υποχώρησαν παρά τη δημόσια συζήτηση που είχε προηγηθεί.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, 650 ανήλικοι ηλικίας έως 16 ετών επισκέφθηκαν τα επείγοντα παιδιατρικών τμημάτων ή παιδιατρικών νοσοκομείων με οξεία δηλητηρίαση έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Από αυτούς, οι 250 προσήλθαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει ότι τους θερινούς μήνες παρατηρείται σημαντική αύξηση των περιστατικών στα περιφερειακά νοσοκομεία, με την Κρήτη να καταγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, τον μεγαλύτερο αριθμό.

Στο επίκεντρο τίθεται και η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους σε πανηγύρια, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, καθώς και η πρόσβασή τους σε ποτά μέσω περιπτέρων και σούπερ μάρκετ.

Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 θα περίμενε κανείς, μετά τον θόρυβο που ξέσπασε, να μειωθούν τα περιστατικά. Και όμως αυξήθηκαν. 650 ανήλικα παιδιά επισκέφθηκαν τα επείγοντα των παιδιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων και των παιδιατρικών νοσοκομείων με οξεία δηλητηρίαση από τη χρήση αλκοόλ, εκ των οποίων τα 250 στα δύο παιδιατρικά της Αττικής, Παίδων “Η Αγία Σοφία” και “Π. & Α. Κυριακού”. Σε ένα εξάμηνο, 650 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών έπαθαν οξεία δηλητηρίαση από μέθη με νοθευμένα ή μη ποτά.

Το καλοκαίρι ο αριθμός των προσερχόμενων παιδιών αυξάνεται πολύ στα περιφερειακά νοσοκομεία. Η Κρήτη έχει την πρωτιά. Τα πανηγύρια, βλέπετε. Πολλοί γονείς αποφεύγουν να φέρουν τα μεθυσμένα ανήλικα στα νοσοκομεία γιατί ενημερώνουμε την Αστυνομία και διώκονται ποινικά.

Μας ζητάνε τηλεφωνικές οδηγίες, προσφεύγουν για ιατρική περίθαλψη σε ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι και αυτοί θα έπρεπε κανονικά να ειδοποιούν την Αστυνομία, ή το αντιμετωπίζουν στο σπίτι, που είναι και το πιο επικίνδυνο για τα παιδιά που πάσχουν από οξεία δηλητηρίαση. Πώς είναι δυνατόν τα μπαρ να σερβίρουν ποτά σε ανήλικα, ενώ απαγορεύεται, και να μην μπαίνει λουκέτο; Στα πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι, στην περιφέρεια, κανένας έλεγχος, κανένας περιορισμός.

Έρχονται ανήλικα παιδιά στα επείγοντα από χρήση αλκοόλ, τα οποία κάνουν μεγάλες παρέες στις πλατείες και αγοράζουν το αλκοόλ από περίπτερα ή σούπερ μάρκετ. Κανένας έλεγχος. Έχουν έρθει στα νοσοκομεία ανήλικα παιδιά μεθυσμένα τις ώρες που ήταν στο σχολείο. Στην τσάντα τους φέρουν μαζί τους μπουκάλια αλκοόλ.

Οι οικογένειες πού είναι;

Η προσοχή και η συζήτηση με τα παιδιά για τους κινδύνους είναι επιβεβλημένη. Επίσης, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία θα πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά ώστε να μην κάνουν χρήση αλκοόλ. Είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.