Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων σε πισίνα – Τι καταγγέλλει

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Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται, μετά το περιστατικό με εισπνοή τοξικής ουσίας σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν αποτέλεσμα «εγκληματικής αμέλειας».

Από το περιστατικό επηρεάστηκαν συνολικά τρία παιδιά, ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών, και πέντε ενήλικες, οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στον λαιμό. Αρχικά μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια δύο από τα παιδιά και δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο Θριάσιο.

Η οικογένεια της 3χρονης έχει ήδη αποφασίσει να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η υπεύθυνη της επιχείρησης και ένας άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πατέρας της 3χρονης περιέγραψε τις στιγμές που έζησε η οικογένεια την ώρα που βρισκόταν στην πισίνα.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα καυστικό αέριο, το οποίο του προκάλεσε έντονο κάψιμο στον λαιμό, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η εισπνοή του για ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κατά τη διάρκεια που κολυμπούσαν, η σύζυγός του αισθάνθηκε τσούξιμο στο δέρμα και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ίδια στιγμή, όπως υποστήριξε, εργαζόμενοι του καταστήματος είχαν ανοίξει μία καταπακτή, την οποία περιέγραψε ως κάτι αντίστοιχο με φρεάτιο.

Ο πατέρας του παιδιού υποστήριξε ότι ακολούθησε διαρροή τόσο στο νερό όσο και στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αναπνοή.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα συμπτώματα της 3χρονης, η οποία παρουσίασε και τάση προς εμετό.

«Ήταν ένα πολύ καυστικό αέριο. Εγώ που είμαι μεγάλος, 39 χρονών, και με έκαψε όλο το λαιμό. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι 3 χρονών να αναπνεύσει αυτό το πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του και για όσα, όπως είπε, ακολούθησαν μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε αρχικά να καθησυχαστούν οι παρευρισκόμενοι.

Ο πατέρας της 3χρονης χαρακτήρισε το περιστατικό όχι απλώς ατύχημα αλλά «εγκληματική αμέλεια», σημειώνοντας ότι, όταν διαπιστώνεται κάποια δυσλειτουργία, θα πρέπει πρώτα να απομακρύνονται οι θαμώνες και στη συνέχεια να πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Νομικά κινείται η οικογένεια – Δύο συλλήψεις

Μετά την περιπέτεια της 3χρονης και των υπόλοιπων παρευρισκομένων, η οικογένεια κινείται πλέον νομικά κατά των υπευθύνων.

Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις. Πρόκειται για την υπεύθυνη της επιχείρησης και έναν άνδρα που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.

Το 3χρονο κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο πατέρας του ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.