Αττική: Επίθεση σε προϊσταμένη νηπιαγωγείου – Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός
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Eπίθεση δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη νηπιαγωγείου στην Αττική, μέσα στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σοκαρισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της Αττικής, όπου προϊμαστένη της σχολικής μονάδας δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο γραφείο της.
Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία η εκπαιδευτικός δέχτηκε πίθεση από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του Νηπιαγωγείου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Μετά το περιστατικό κλήθηκε ασθενοφόρο και η προϊσταμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Για την επίθεση ενημερώθηκαν και τα κεντρικά του υπουργείου Παιδείας.
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