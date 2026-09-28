«Μηδενική ανοχή» στη βία στα σχολεία – Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής για την επίθεση σε εκπαιδευτικό

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Τη στήριξή του στην εκπαιδευτικό που τραυματίστηκε μετά από επίθεση σε σχολική μονάδα της Δυτικής Αττικής εκφράζει ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Αναστασόπουλος.

Με αφορμή το περιστατικό επίθεσης και τραυματισμού εκπαιδευτικού μέσα σε σχολική μονάδα της Δυτικής Αττικής, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταδικάζει κατηγορηματικά το περιστατικό και εκφράζει τη στήριξη της Διοίκησης προς την εκπαιδευτικό.

Στη δήλωσή του ο κ. Αναστασόπουλος υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μορφή βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος δεν στρέφεται μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού, αλλά πλήττει συνολικά τη λειτουργία και τον θεσμό του δημόσιου σχολείου.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι η Διοίκηση τηρεί στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά βίας και σημειώνει ότι η εκπαιδευτικός έχει από την πρώτη στιγμή την πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Αναστασόπουλου

Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη.

Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση.