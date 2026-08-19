Ζαχαράκη: Το δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι και θα παραμείνει ο ισχυρός πυλώνας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας

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Νέα χρηματοδότηση ύψους 2,33 εκατ. ευρώ για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη με τον Πρύτανη του Ιδρύματος Χρήστο Μπούρα.

Η νέα παρέμβαση, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, αφορά πρόσκληση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», με συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 2.330.000 ευρώ.

Πρόκειται για νέο, αυτοτελές έργο, πέραν των χρηματοδοτήσεων και των παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες εκπαίδευσης, έρευνας και καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Πού κατευθύνονται τα 2,33 εκατ. ευρώ

Η πρόσκληση προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προβλέπονται διαρρυθμίσεις στα Κτίρια Α και Β, καθώς και στο Προκατασκευασμένο Κτίριο Δ, προκειμένου οι χώροι να ανταποκριθούν καλύτερα στις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος.

Στο Τμήμα Γεωλογίας προβλέπεται η αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών στους Τομείς Γεωλογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας τις δυνατότητες διδασκαλίας, έρευνας και εργαστηριακής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, φωτισμού ασφαλείας και μέσων πυρόσβεσης σε οκτώ κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας για φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.

Στην ίδια χρηματοδοτική παρέμβαση περιλαμβάνεται και η βελτίωση των υποδομών και των δικτύων άρδευσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια πολιτική που επιδιώκει οι πόροι προς τα δημόσια Πανεπιστήμια να συνδέονται με σαφείς ανάγκες, συγκεκριμένες υποδομές και απτό αποτέλεσμα για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης της Σοφίας Ζαχαράκη με τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σταθερή συνεργασία του Υπουργείου με τις Πρυτανικές Αρχές.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Το δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι και θα παραμείνει ο ισχυρός πυλώνας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και η στήριξή του αποδεικνύεται με συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένα έργα.

Με τη νέα χρηματοδότηση των 2,33 εκατ. ευρώ παρεμβαίνουμε σε πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών: αναβαθμίζουμε εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος Γεωλογίας, βελτιώνουμε χώρους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ενισχύουμε την πυρασφάλεια σε οκτώ πανεπιστημιακά κτίρια και επενδύουμε σε υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος.

Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τη δυνατότητα, μαζί με τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα, να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή ακριβώς είναι η σχέση που θέλουμε να χτίζουμε με όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια: ουσιαστικό διάλογο, καθαρή ιεράρχηση αναγκών και μετάβαση από τη συζήτηση στην πράξη.

Η ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου δεν είναι μια θεωρητική διακήρυξη. Είναι σύγχρονα εργαστήρια, ασφαλή κτίρια, καλύτεροι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και περισσότερες δυνατότητες για τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους εργαζομένους.

Στόχος μας είναι κάθε διαθέσιμος πόρος να έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα και κάθε νέα χρηματοδότηση να μετατρέπεται σε πραγματική βελτίωση μέσα στο Πανεπιστήμιο.»