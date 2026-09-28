Πανελλήνιες 2027: Ενισχυτική διδασκαλία στα ειδικά μαθήματα – Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη λειτουργία των ΣΚΑΕ

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Σε λειτουργία τίθεται και για το σχολικό έτος 2026-2027 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ), με στόχο την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου, καθώς και της Δ’ τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., και θα υλοποιείται μέσω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.).

Τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) για το σχολικό έτος 2026-2027 ρυθμίζει νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία καθορίζει τους όρους συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται προαιρετικά σε μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και της Δ’ τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Στόχος είναι η προετοιμασία των μαθητών για ταειδικά μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και δεν περιλαμβάνονται στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.

Ποια μαθήματα περιλαμβάνει η ΕΔΕΜ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά ειδικά μαθήματα:

Ελεύθερο Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Για τα περισσότερα μαθήματα προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ενώ το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο διδάσκονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.

Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.).

Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων Λυκείων και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα.

Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του Σ.Κ.Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/τριας, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη δυνατή κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ευθύνης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονά- δας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ eidika mathimata